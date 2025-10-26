ఆదివారం, 26 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : ఆదివారం, 26 అక్టోబరు 2025 (09:25 IST)

ఇంద్రకీలాద్రిపై నాగుల చవితి వేడుకలు.. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో?

విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానం అనుబంధ క్షేత్రమైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శనివారం నాగుల చవితి వేడుకలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరిగాయి. కార్తీక మాసంలో దీపావళి తర్వాత వచ్చే శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని పవిత్రమైన చీమల పుట్ట (నాగపుట్ట) సమీపంలోని ఆలయ ప్రాంగణంలో తెల్లవారుజాము నుండే భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. 
 
వందలాది మంది భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. సాంప్రదాయ పూజలో భాగంగా చీమల పుట్ట వద్ద పాలు అర్పించి, పసుపు, సింధూరం సమర్పించారు. ఈ ఆచారాలను ఆచరించడం వల్ల సర్ప సంబంధిత దోషాలు (బాధలు) తొలగిపోతాయని, శ్రేయస్సు, ఆనందం లభిస్తాయని భక్తులు నమ్ముతారు. 
 
దుర్గ ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ (గాంధీ) దంపతులు, దుర్గ ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారి వి.కె. సీనా నాయక్ దంపతులు దేవస్థానం తరపున నాగపుట్ట వద్ద ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. 
 
పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చినందున, వేడుకలు సజావుగా జరిగేలా ఆలయ అధికారులు విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేశారని, ఈ సమయంలో భక్తులు శాంతియుతంగా ప్రార్థనలు చేసుకోవడానికి ఆలయం తగిన సౌకర్యాలను కల్పించిందని రాధాకృష్ణ అన్నారు.

ఇంటి పనుల విషయంలో గొడవ.. భర్తను అడ్డంగా నరికిన భార్య..

ఇంటి పనుల విషయంలో గొడవ.. భర్తను అడ్డంగా నరికిన భార్య..ఇంటి పనుల విషయంలో జరిగిన గొడవలో తన భర్త అరవింద్ సింగ్‌ను కత్తితో నరికి చంపిన కేసులో భార్య చంద్రప్రభ సింగ్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ సంఘటన అక్టోబర్ 12న షార్లెట్‌లోని బాలంటైన్ ప్రాంతంలోని వారి అపార్ట్‌మెంట్‌లో జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. అరవింద్ సింగ్‌పై ప్రాణాంతక ఆయుధంతో చంద్రప్రభ దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచినట్లు అభియోగాలున్నాయి. ఆమె తన భర్తను చట్టవిరుద్ధంగా, ఉద్దేశపూర్వకంగా, దారుణంగా గాయపరిచిందని, మెడకు తీవ్రమైన గాయం కావడంతో ఆసుపత్రిలో చేర్పించారని పోలీసులు తెలిపారు.

ఇడుక్కిలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి.. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న దంపతులు.. ఏడు గంటల తర్వాత?

ఇడుక్కిలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి.. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న దంపతులు.. ఏడు గంటల తర్వాత?కేరళలోని ఇడుక్కి జిల్లాలోని ఆదిమలిలో కొండచరియలు విరిగిపడి ఇల్లు కూలిపోవడంతో ఒక వ్యక్తి మృతి చెందగా, అతని భార్య తీవ్రంగా గాయపడింది. అత్యవసర బృందాలు, స్థానికులు ఏడు గంటల పాటు నిర్వహించిన సహాయక చర్యకు మద్దతు ఇచ్చారు. శనివారం రాత్రి 10.30 గంటల ప్రాంతంలో జాతీయ రహదారి సమీపంలో వారి ఇంటి వెనుక ఉన్న కొండ కూలిపోవడంతో మరణించిన వ్యక్తి బిజు, అతని భార్య సంధ్యతో కలిసి ఇంట్లోనే చిక్కుకున్నారు.

కమలా హారిస్: 2028 అమెరికా అధ్యక్ష్య ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవచ్చు.. నా మనవరాళ్లు..?

కమలా హారిస్: 2028 అమెరికా అధ్యక్ష్య ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవచ్చు.. నా మనవరాళ్లు..?అమెరికా మాజీ ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హారిస్ శనివారం జరిగిన ఒక బ్రిటిష్ టెలివిజన్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, తాను అధ్యక్ష పదవికి మళ్లీ పోటీ చేయవచ్చని అన్నారు. 2024 డెమొక్రాటిక్ అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా జో బిడెన్ స్థానంలో నిలిచి, డోనాల్డ్ ట్రంప్ చేతిలో ఓడిపోయిన హారిస్, మరో వైట్ హౌస్ బిడ్ వేయాలా వద్దా అని ఇంకా నిర్ణయించుకోలేదని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో అమెరికా అధ్యక్షురాలిగా ఒక మహిళ వైట్‌హౌస్‌లో ఉండడం ఖాయమని, బహుశా అది నేనే కావచ్చు.. అని వ్యాఖ్యానించారు. తన మనవరాళ్లు వారి జీవితంలో ఖచ్చితంగా ఓ మహిళా అధ్యక్షురాలిని చూస్తారని కమలా హారిస్ వెల్లడించారు

Montha: మొంథా తుఫాను.. అప్రమత్తంగా వున్న ఏపీ సర్కారు.. తీర ప్రాంతాల్లో హై అలెర్ట్

Montha: మొంథా తుఫాను.. అప్రమత్తంగా వున్న ఏపీ సర్కారు.. తీర ప్రాంతాల్లో హై అలెర్ట్బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం తీవ్రమై అక్టోబర్ 28 నాటికి తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉన్నందున, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పూర్తి అప్రమత్తతతో ఉంది. ప్రస్తుతం కాకినాడకు ఆగ్నేయంగా 990 కి.మీ దూరంలో ఉన్న మొంథా అక్టోబర్ 28 సాయంత్రం లేదా రాత్రి మచిలీపట్నం, కాకినాడ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. ఎటువంటి అవకాశాలను తీసుకోకుండా, ప్రభుత్వం అన్ని తీరప్రాంత, పరిసర జిల్లాలకు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులను ప్రత్యేక అధికారులుగా నియమించింది. వెంటనే వారి వారి జిల్లాలకు వెళ్లి, తుఫాను నియంత్రణ గదులను ఏర్పాటు చేయాలని మరియు జిల్లా కలెక్టర్లతో సజావుగా సమన్వయం ఉండేలా చూసుకోవాలని ప్రధాన కార్యదర్శి కె. విజయానంద్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

మద్యం మత్తు.. భార్య ఇంటి వదిలి వెళ్లిపోయింది.. కన్నకూతురిపై తండ్రి అత్యాచారం

మద్యం మత్తు.. భార్య ఇంటి వదిలి వెళ్లిపోయింది.. కన్నకూతురిపై తండ్రి అత్యాచారంకన్నకూతురిపైనే ఓ తండ్రి కొన్ని రోజులపాటు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. సభ్యసమాజం తలదించుకునే ఈ దారుణ ఘటన హర్యానాలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్‌‌కు చెందిన నిందితుడు మద్యానికి బానిసయ్యాడు. దీంతో భార్య ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయింది. దీంతో ఏడవ తరగతి చదువుతున్న 14ఏళ్ల పెద్దమ్మాయి తండ్రితో వుంటుంది. ప్రతిరోజూ రాత్రి మద్యం మత్తులో ఇంటికి వచ్చే నిందితుడు తన కుమార్తెపై అత్యాచారానికి పాల్పడేవాడు. రెండు నెలల పాటు తనపై జరుగుతున్న అకృత్యాన్ని భరించలేక పక్కింటి వృద్ధురాలికి బాధితురాలు తెలిపింది.

2026 పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్రతో ప్రారంభం.. సేంద్రియ బియ్యంతో మహా ప్రసాదం

2026 పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్రతో ప్రారంభం.. సేంద్రియ బియ్యంతో మహా ప్రసాదం2026 రథయాత్రతో ప్రారంభించి, సేంద్రీయంగా పండించిన బియ్యాన్ని ఉపయోగించి నైవేద్యం తయారు చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి, శ్రీ జగన్నాథ ఆలయ పరిపాలన (SJTA) చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అర్బింద పాధీ శుక్రవారం ప్రకటించారు. అనేక జిల్లాల్లో రసాయన రహిత సాగును ప్రోత్సహించే విధంగా బలభద్ర జైవిక్ చాసా మిషన్ నుండి ఈ సేంద్రీయ బియ్యాన్ని సేకరిస్తారు. కటక్‌లోని నియాలి, కోరాపుట్‌లోని జేపూర్ రైతులు ఇప్పటికే 12వ శతాబ్దపు మందిరంలో కోత భోగ అనే మహాప్రసాదం తయారీ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేక సేంద్రీయ వరి రకాలను సాగు చేస్తున్నారు

24-10-2025 శుక్రవారం దినఫలాలు - ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు.. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు...

24-10-2025 శుక్రవారం దినఫలాలు - ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు.. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు పట్టుదల ప్రధానం. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులువుతారు. ధనసహాయం తగదు. మీ అభిప్రాయాలను లౌక్యంగా వ్యక్తం చేయండి. బంధువులతో విభేదిస్తారు.

నాగుల చవితి ఎప్పుడు? కలి దోషం తీరాలంటే.. సర్పాలను ఎందుకు పూజించాలి?

నాగుల చవితి ఎప్పుడు? కలి దోషం తీరాలంటే.. సర్పాలను ఎందుకు పూజించాలి?నాగుల చవితి అక్టోబర్ 25 శనివారం వచ్చింది. నాగుల చవితి, నాగుల పంచమి రోజు నాగేంద్రుడిని పూజించే వారికి సకల రోగాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పుట్టతో పోల్చే మనిషి శరీరానికి నవరంధ్రాలుంటాయి. నాడులతో నిండిన వెన్నెముకను వెన్నుపాము అని పిలుస్తారు. మూలాధారచక్రంలో కుండలినీ శక్తి పాము ఆకారంలో ఉంటుందని యోగశాస్త్రంలో ఉంది. ఇది మనిషిలో కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు అనే విషాన్ని కక్కుతూ సత్వగుణాన్ని హరించేస్తుంది. అందుకే నాగుల చవితి రోజు విష సర్పాన్ని ఆరాధిస్తే మనిషిలో ఈ విషం తొలగిపోతుందని విశ్వాసం.

అడిలైడ్ ఓవల్ వన్డే : విరాట్ కోహ్లీ మళ్లీ డకౌట్

అడిలైడ్ ఓవల్ వన్డే : విరాట్ కోహ్లీ మళ్లీ డకౌట్ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న భారత జట్టు గురువారం ఆతిథ్య ఆసీస్‌తో రెండో వన్డే మ్యాచ్ ఆడుతోంది. అడిలైడ్ ఓవల్ మైదానంలో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ జట్టు బ్యాటింగ్ చేపట్టింది. ఈ మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన విరాట్ కోహ్లీ మరోమారు డకౌట్ అయ్యారు. భారత జట్టులో రోహిత్ శర్మ 73, శుభమన్ గిల్ 9, విరాట్ 0, శ్రేయాస్ అయ్యర్ 57 (బ్యాటింగ్), అక్సర్ పటేల్ 9 (బ్యాటింగ్) చొప్పున పరుగులు చేశారు. ఫలితంగా భారత్ 31.5 ఓవర్లలో మూడు వికెట్ల నష్టానికి 151 పరుగులు చేశారు. కాగా పెర్త్‌లో జరిగిన తొలి వన్డేలో గెలిచి సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా ఈ మ్యాచ్‌లోనూ గెలిచి సిరీస్‌ను దక్కించుకోవాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. మరోవైపు ఈ మ్యాచ్ గెలిచి సిరీస్‌ను సమం చేయాలనే పట్టుదలతో టీమిండియా బరిలోకి దిగుతోంది.

23-10-2025 గురువారం దినఫలాలు - కష్టేఫలి అన్న సత్యాన్ని గుర్తిస్తారు...

23-10-2025 గురువారం దినఫలాలు - కష్టేఫలి అన్న సత్యాన్ని గుర్తిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలను అధిగమిస్తారు. వ్యవహారానుకూలత ఉంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆశించిన వివాహ సంబంధం కలిసిరాదు. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. ముఖ్యుల కలయక సాధ్యపడదు. పనులు హడావుడిగా ముగిస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దు.
