ఇంద్రకీలాద్రిపై నాగుల చవితి వేడుకలు.. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో?
విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానం అనుబంధ క్షేత్రమైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శనివారం నాగుల చవితి వేడుకలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరిగాయి. కార్తీక మాసంలో దీపావళి తర్వాత వచ్చే శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని పవిత్రమైన చీమల పుట్ట (నాగపుట్ట) సమీపంలోని ఆలయ ప్రాంగణంలో తెల్లవారుజాము నుండే భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.
వందలాది మంది భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. సాంప్రదాయ పూజలో భాగంగా చీమల పుట్ట వద్ద పాలు అర్పించి, పసుపు, సింధూరం సమర్పించారు. ఈ ఆచారాలను ఆచరించడం వల్ల సర్ప సంబంధిత దోషాలు (బాధలు) తొలగిపోతాయని, శ్రేయస్సు, ఆనందం లభిస్తాయని భక్తులు నమ్ముతారు.
దుర్గ ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ (గాంధీ) దంపతులు, దుర్గ ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారి వి.కె. సీనా నాయక్ దంపతులు దేవస్థానం తరపున నాగపుట్ట వద్ద ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చినందున, వేడుకలు సజావుగా జరిగేలా ఆలయ అధికారులు విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేశారని, ఈ సమయంలో భక్తులు శాంతియుతంగా ప్రార్థనలు చేసుకోవడానికి ఆలయం తగిన సౌకర్యాలను కల్పించిందని రాధాకృష్ణ అన్నారు.