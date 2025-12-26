శ్రీశైలం టోల్ గేట్ వద్ద తనిఖీలు.. భారీ స్థాయిలో లిక్కర్ స్వాధీనం
నంద్యాల జిల్లాలోని శ్రీశైలం టోల్ గేట్ వద్ద గురువారం భద్రతా తనిఖీల సందర్భంగా ఆలయ అధికారులు సుమారు 200 కిలోల మాంసం, నిషేధిత మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పుణ్యక్షేత్ర ప్రవేశ ద్వారం వద్ద భద్రతా చర్యలను ముమ్మరం చేసిన నేపథ్యంలో, ప్రధాన భద్రతా అధికారి శ్రీనివాసరావు పర్యవేక్షణలో ఈ తనిఖీలు నిర్వహించారు.
ఈ తనిఖీల సమయంలో, ఆలయ పరిధిలోకి మాంసాహారం, మద్యం ప్రవేశాన్ని కఠినంగా నిషేధించే ఆలయ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ పెద్ద మొత్తంలో చికెన్, మటన్తో పాటు మద్యాన్ని తరలిస్తుండగా భద్రతా సిబ్బంది గుర్తించారు.
కొంతమంది స్థానిక నివాసితులు ఆ వస్తువులను ఆలయ ప్రాంగణంలోకి తరలించడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, టోల్ గేట్ వద్ద వారిని అడ్డుకున్నామని అధికారులు తెలిపారు. వాహనాలను ఆపి, మాంసం, మద్యం, రవాణాకు ఉపయోగించిన ద్విచక్ర వాహనాలను అక్కడికక్కడే స్వాధీనం చేసుకుని భద్రతా కార్యాలయానికి తరలించారు.