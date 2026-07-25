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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 25 July 2026 (14:33 IST)

రిసెప్షన్ కౌంటర్‌కు నిప్పు.. వైద్యుల నిర్లక్ష్యం వల్లే రోగి మృతి

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Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (14:33 IST)
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భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వైద్యుల నిర్లక్ష్యం వల్లే రోగి మరణించినట్లు  ఆరోపిస్తూ, మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆసుపత్రి రిసెప్షన్ ప్రాంతానికి నిప్పు పెట్టారు. సమాచారం ప్రకారం, మరణించిన వ్యక్తిని పాల్వంచ మండలం దంతెలబోరు గ్రామానికి చెందిన గిరిజన సర్పంచ్ వెంకటరమణ (36)గా గుర్తించారు. 
 
అనారోగ్యం కారణంగా ఆమె కొన్ని రోజుల క్రితం ఆ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరారు. అయితే చికిత్స పొందుతూ ఆమె మరణించారు. ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వల్లే రోగి మరణించిందని ఆరోపిస్తూ, న్యాయం చేయాలని కోరుతూ బంధువులు నిరసన చేపట్టారు. 
 
ఆసుపత్రి యాజమాన్యం పోలీసులకు సమాచారం అందించగా, వారు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చి, పెద్ద ప్రమాదాన్ని నివారించారు. వైద్యులు అధిక మోతాదులో మందులు ఇవ్వడం వల్లే వెంకటరమణ మరణించిందని ఆమె భర్త ఆరోపించారు. ఆమె ఆరోగ్యం విషమించిన తర్వాతే ఆసుపత్రి సిబ్బంది ఆమెను ఖమ్మంలోని మరో ఆసుపత్రికి తరలించారని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
మరణించిన మహిళ మృతికి సంబంధించి ఆసుపత్రి వైద్యులు స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వడంలో విఫలమయ్యారని, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. ఆసుపత్రి యాజమాన్యం నుండి సరైన స్పందన లేకపోవడంతో ఆగ్రహించిన కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో నిరసన చేపట్టారు.
 
ఈ క్రమంలో వారిలో ఒకరు రిసెప్షన్ కౌంటర్‌కు నిప్పు పెట్టడానికి ప్రయత్నించారు. పోలీసులు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని మంటలను ఆర్పేసి, పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేయబడింది. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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