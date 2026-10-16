తాగునీటికి తంటాలు పడుతున్న నల్గొండ ప్రజలు.. మిషన్ భగీరథ విఫలం
ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో మిషన్ భగీరథ పథకం ద్వారా తాగునీటి సరఫరా క్రమరహితంగా ఉండటం, నీటి లభ్యత తగ్గడం వల్ల, ఆ జిల్లాలోని పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన తాగునీటి కొరత ఏర్పడింది. నీటి పీడనం (వాటర్ ప్రెజర్) తగ్గడంతో, పంపింగ్ కేంద్రాలకు దూరంగా ఉన్న, ఎత్తైన ప్రాంతాల్లోని గ్రామాల్లో ఉన్న మిషన్ భగీరథ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులను నింపడం సాధ్యపడటం లేదు.
Nalgonda
ముఖ్యంగా మారుమూల తండాల్లో నివసించే గిరిజనులు సురక్షితమైన తాగునీటి కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ (ఎన్ఎస్పీ)లో నీటి మట్టం 540 అడుగులకు (189 టీఎంసీలు) పడిపోవడం, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో రాబోయే తాగునీటి సంక్షోభానికి సంకేతంగా మారింది.
మిషన్ భగీరథ పథకానికి నీటిని అందించే అక్కంపల్లి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్, ఇతర చివరి ప్రాంతాలు, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్లోని నీటి మట్టాలపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. 1,71,356 మంది స్థానిక జనాభా, అదనంగా 30,000 నుండి 50,000 వరకు తాత్కాలికంగా వచ్చి వెళ్లే జనాభా (ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్) కలిగిన సూర్యాపేట మున్సిపాలిటీలో, తీవ్రమైన తాగునీటి సమస్య తలెత్తుతోంది.
పట్టణంలోని హౌసింగ్ కాలనీలకు మూడు రోజులకు ఒకసారి సరఫరా చేసే తాగునీరు వారికి సరిపడా అందడం లేదు. సరఫరా సమయం గంట నుంచి 90 నిమిషాలకు తగ్గిపోయింది. కాలనీలలోని బోర్వెల్ల చేతిపంపులు చాలా వరకు పనిచేయకపోవడంతో, నివాసితులకు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని తెచ్చుకోవడం లేదా ప్రైవేట్ ఆర్ఓ ప్లాంట్ల నుండి కొనుగోలు చేయడమే ఏకైక ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంది.