Dry Day: నో ముక్క.. నో చుక్క.. హైదరాబాదులో ఆ రెండూ బంద్.. ఎప్పుడు?
ఆగస్టు 15, శుక్రవారం భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, హైదరాబాద్ జాతీయ జెండా రంగుల్లో ఉత్సాహభరితమైన వేడుకలకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే, మద్యం, వైన్ దుకాణాలు నగరం అంతటా మూసివేస్తారు. ఈసారి, బార్లు, పబ్లు, మద్యం అందించే రెస్టారెంట్లు కూడా మూసివేయబడతాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. అటువంటి సంస్థలను మూసివేయడం ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలను నివారించడానికి నివారణ చర్యగా పరిగణించబడుతుంది.
ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో కూడా డ్రై డేను పాటిస్తారు. అదనంగా, ఆగస్టు 15 మరియు 16 తేదీల్లో హైదరాబాద్లో మాంసం అమ్మకాలు ఉండవు. ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, ఆగస్టు 16న శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా మాంసం దుకాణాలను మూసివేస్తామని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ ప్రకటించారు.