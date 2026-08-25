శ్రీశైలంలోని వడ్డెర ప్రైవేట్ అన్నదాన సత్రంలో ఐదుగురు ఆత్మహత్య
శ్రీశైలంలోని వడ్డెర ప్రైవేట్ అన్నదాన సత్రంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వీరు సత్యసాయి జిల్లా, బత్తలపల్లి గ్రామానికి చెందినవారిగా గుర్తించారు.ఆర్థిక ఇబ్బందులే ఈ ఆత్మహత్యకు కారణమని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
Srisailam
సుధాకర్ (36), ఆదిలక్ష్మి (50), మల్లేశ్వరి (45), శ్రీదేవి (33), మణికాంత్ (15).. అనే ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు.. గత నెల 28న శ్రీశైలానికి చేరుకుంది. వీరు వడ్డెర సత్రంలో 11వ నంబర్ గదిని తీసుకున్నారు.
గది నుండి దుర్వాసన రావడంతో పోలీసులకు సమాచారం అందింది. తలుపులు తెరిచి చూడగా ఐదుగురు మరణించి ఉన్నారు. బాత్రూమ్లో ముగ్గురు మహిళలు, ఫ్యాన్కు ఇద్దరు పురుషులు వేలాడుతూ కనిపించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.