Kamareddy: వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయిన ప్రైవేట్ బస్సు.. 45మందికి ఏమైందంటే? (video)
కామారెడ్డి జిల్లాలోని రామారెడ్డి రోడ్డుపై, వివాహ వేడుకకు వెళ్తున్న ప్రయాణికులతో కూడిన ఒక ప్రైవేట్ బస్సు సోమవారం వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయింది. బస్సులో ఉన్న 45మంది ప్రయాణికులనూ సురక్షితంగా రక్షించారు. సమాచారం ప్రకారం, వరద నీరు నిలిచిన రోడ్డు మార్గం గుండా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా బస్సు సైలెన్సర్లో నీరు చేరడంతో అది ఆగిపోయింది. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, తాళ్ల సహాయంతో ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా బయటకు తీశారు.
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ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. అనంతరం ప్రయాణికులను మరో బస్సులోకి మార్చి, వారి గమ్యస్థానానికి సురక్షితంగా చేర్చారు. వరద నీరు నిలిచిన రోడ్లు లేదా ప్రాంతాలను దాటేందుకు ప్రయత్నించవద్దని కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బయటకు రావాలని ఆయన సూచించారు.
45 Passengers were Stranded in Flood Water in a Private Bus, Rescued Safely in Kamareddy— Surya Reddy (@jsuryareddy) August 4, 2026
Around 45 passengers were safely #Rescued after a private #bus carrying a wedding party got stranded in #Flood water in #Kamareddy .
As water entered the silencer, the bus was stopped.… pic.twitter.com/s3qVBRTTtY