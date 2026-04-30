టి.కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వీహెచ్కు కీలక పదవి
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత వి.హనుమంతరావుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక పదవిని కట్టబెట్టారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనేకాకుండా ఇప్పటివరకు బీసీ వర్గాల గళంగా వీహెచ్ గుర్తింపు పొందారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బీసీ సంక్షేమ శాఖ అభివృద్ధి సలహాదారుగా నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.
రాష్ట్ర మంత్రి హోదాలో వీహెచ్ ఈ పదవిలో కొనసాగనున్నారు. దీని ప్రకాం ఆయనకు నెలకు లక్ష రూపాయల వేతనంతో రూ.50 వేల ఇంటి అద్దెను ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది. అలాగే, ప్రయాణ ఖర్చుల కోసం రూ.30 వేలు, కన్వేయన్స్ అలవెన్స్గా రూ.15 వేలు ఇంధన ఖర్చులతో పాటు ఇద్దరు డ్రైవర్లతో కూడిన ప్రభుత్వ వాహనాన్ని కూడా ప్రభుత్వం సమకూరుస్తోంది. వైద్య ఖర్చుల విషయంలో కూడా ఆయనకు అఖిల భారత సర్వీసు అధికారలు, మంత్రులతో సమానమైన రీయింబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కల్పించారు.
అలాగే, ఆయన కార్యకలాపాలకోసం బీచీ సంక్షేమ శాఖ ఒక ప్రైవేట్ సెక్రటరీ, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్లు, డ్రైవర్ కూడిన ప్రత్యేక కేటాయించింది. దశాబ్దాలుగా బీసీ హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న హనుమంతరావు అపారమైన అనుభవం, ప్రభుత్వం అమలు చేయబోయే సంక్షేమ పథకాలకు దిశానిర్దేశం చేయడంలో కీలకకానుంది.
ముఖ్యంగా వెనుకబడిన తరగతుల అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాల్లో ఆయన సలహాలు ఇపుడు అధికారిక ముద్ర వేయనున్నాయి. పార్టీలో సీనియర్ ఇలాంటి కీలక బాధ్యతలు అప్పగించడం ద్వారా అటు పార్టీలోను, ఇటు సామాజిక సమీకరణాల్లోను సమతల్యత పాటించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది.