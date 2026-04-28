తెలంగాణ రైతులను ముంచేసిన అకాల వర్షాలు (video)
తెలంగాణలో కురుస్తున్న అకాల వర్షాలు రైతులను ముంచేస్తున్నాయి. ఈ నెల ఏప్రిల్ 2026లో కురిసిన అకాల వర్షాలు, వడగళ్ల వానల వల్ల వ్యవసాయ రంగానికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. క్షేత్రస్థాయి నివేదికల ప్రకారం నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలను ఒకసారి పరిశీలిద్దాము. కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న వరి(Paddy), మొక్కజొన్న(Maize), మామిడి(Mango), మిర్చి(Chilli) పంటలు ఈ వర్షాల వల్ల తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి.
నిజామాబాద్, సిద్దిపేట, నిర్మల్, వరంగల్, రాజన్న సిరిసిల్ల, ములుగు జిల్లాల్లో నష్టం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.కొన్ని ప్రాంతాల్లో సుమారు 70% నుండి 80% వరకు పంట నష్టం జరిగినట్లు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వడగళ్ల వాన వల్ల మామిడి తోటల్లో కాయలు రాలిపోయి భారీగా నష్టం వాటిల్లింది.
ఐకేపీ(IKP) సెంటర్లకు, మార్కెట్ యార్డులకు తీసుకొచ్చిన వరి ధాన్యం వర్షానికి తడిసి ముద్దయింది. తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా ప్రభుత్వం మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు అయితే, నష్టపోయిన రైతులు ఎకరాకు ₹50,000 చొప్పున పరిహారం అందించాలని నిజామాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో నిరసనలు తెలుపుతున్నారు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేల ఎకరాల్లో పంట దెబ్బతినడంతో వందల కోట్ల రూపాయల నష్టం జరిగి ఉండవచ్చని అంచనా.
రెవెన్యూ, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ఎన్యుమరేషన్(నష్ట గణన) ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. వాతావరణ శాఖ(IMD) మరో రెండు మూడు రోజులు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించినందున, రైతులు తమ ధాన్యంపై టార్పాలిన్లు కప్పుకోవడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించడమైనది.