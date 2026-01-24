కోతులపై విషప్రయోగం.. దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
తెలంగాణలోని కామారెడ్డి జిల్లా భిక్నూర్ మండలం అంతంపల్లి గ్రామంలో విషప్రయోగం చేసి చంపిన అనేక కోతుల మృతదేహాలు లభించడం స్థానికులలో, జంతు సంక్షేమ సంఘాలలో ఆందోళన కలిగించింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
స్ట్రే యానిమల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే స్వచ్ఛంద సంస్థకు చెందిన క్రూయల్టీ ప్రివెన్షన్ మేనేజర్ గౌతమ్ మాట్లాడుతూ, గ్రామంలో విషప్రయోగం ద్వారా అనేక కోతులను చంపి పడేసినట్లు తమ సంస్థకు సమాచారం అందిందని తెలిపారు.
స్థానిక పశువైద్య అధికారులు సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి, ప్రభావిత జంతువులకు చికిత్స ప్రారంభించారని ఆయన తెలిపారు. జంతువులకు విషప్రయోగం చేసే ఘటనలు పెరుగుతున్నాయని కూడా ఆయన అన్నారు.
కామారెడ్డి జిల్లా భిక్నూర్ మండలం అంతంపల్లి గ్రామంలో విషప్రయోగంతో కొన్ని కోతులను చంపి పడేశారని మాకు సమాచారం అందింది. కొన్ని కోతులు అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నాయని కూడా మాకు తెలిసింది. స్థానిక పశువైద్య అధికారులు ఆ ప్రదేశాన్ని తనిఖీ చేసి చికిత్స ప్రారంభించారు.
కుక్కలను విషపు ఇంజెక్షన్లతో చంపడం మనం అన్నిచోట్లా చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు వారు కోతులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఘటనలో ప్రమేయం ఉన్న వారిపై అవసరమైన చర్యలు తీసుకుని, కఠినమైన చర్యలు చేపట్టాలని మేము పోలీసు విభాగాన్ని కోరుతున్నామని గౌతమ్ అన్నారు.
ఈ విషయంపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని, సంఘటనా స్థలానికి ఒక పశువైద్యుడిని పంపినట్లు ఒక పోలీసు అధికారి ధృవీకరించారు.