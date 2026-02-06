కేసీఆర్కు జాతిపిత బిరుదు.. ఎప్పటికీ ఆమోదించను - ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్కు జాతిపిత అనే బిరుదు వాడకాన్ని విమర్శించిన కొద్ది రోజులకే, ప్రొఫెసర్ కోదండరాం కొత్త వివాదాన్ని రాజేశారు. కేసీఆర్ను జాతిపిత అని పిలవడాన్ని తాను ఎప్పటికీ ఆమోదించబోనని ఆయన అన్నారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ చర్చకు దారి తీశాయి.
రాజకీయ లబ్ధి కోసం బీఆర్ఎస్ ప్రజల మనోభావాలను వాడుకుంటోందని ప్రొఫెసర్ కోదండరాం ఆరోపించారు. తెలంగాణ కోసం పోరాడిన వారందరినీ కేసీఆర్ గౌరవించలేదని ఆయన విమర్శించారు. వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం తెలంగాణ గుర్తింపును ఉపయోగించుకోవడం తప్పని ఆయన అన్నారు.
జాతిపిత అనే బిరుదు ప్రజల నుండి రావాలని కోదండరామ్ పేర్కొన్నారు. కొద్దిమంది వ్యక్తులు దాన్ని కేటాయించలేరని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
అంతకుముందు, మిర్యాలగూడలో రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలే చేశారు. ప్రజల గోప్యతలోకి చొరబడే వారిని 'జాతిపిత అని పిలవలేమని ఆయన అన్నారు. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణకు నిజమైన 'జాతిపిత' అని, రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సోనియా గాంధీనే కారణమని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
బీఆర్ఎస్ నాయకుడు హరీష్ రావు రేవంత్ రెడ్డిపై ఎదురుదాడి చేశారు. జాతిపిత అనే పదానికి అర్థం రేవంత్కు తెలుసా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నట్లు ఎవరికీ తెలియదని హరీష్ రావు అన్నారు.
ఇరుపక్షాల నాయకులు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసుకోవడంతో తెలంగాణలో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ వాగ్వాదం మరింత తీవ్రమైందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఈ అంశం రాష్ట్రంలో రాజకీయ చర్చలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూనే ఉంది.