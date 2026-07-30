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  4. Revanth Reddy Must Resign? What’s His Reaction?
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (17:50 IST)

Revanth Reddy: రేవంత్ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలా? సీఎం రెస్పాన్స్ ఏంటంటే?

Revanth Reddy
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (17:50 IST)
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తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి పదవితో పాటు మరికొన్ని కీలక శాఖల బాధ్యతలను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. వీటిలో విద్యాశాఖ, సాధారణ హోం వ్యవహారాల శాఖలు ముఖ్యమైనవి. అయితే, ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగిన నిరసనల నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా ఒక రాజకీయ ప్రచారం మొదలైంది. 
 
విద్యా వ్యవస్థలో లోపాల కారణంగా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారని, అదే తరహాలో తెలంగాణ విద్యా వ్యవస్థపై వస్తున్న ఆరోపణలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రేవంత్ రెడ్డి కూడా తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. 
 
ఈ అంశంపై ప్రజల్లో పెద్దగా చర్చ జరగకపోయినప్పటికీ, రేవంత్ రెడ్డి గురువారం ఒక బహిరంగ సమావేశంలో దీనిపై స్పందించారు. తనను కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌తో పోల్చి రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేయడం హాస్యాస్పదమని ఆయన అన్నారు. 
 
విద్యాశాఖ బాధ్యతలను వదిలి వేరొకరికి అప్పగించాలని వారు ఎందుకు కోరుతున్నారో తనకు అర్థం కావడం లేదని సీఎం పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అందించే అల్పాహారం నుండి ఉన్నత విద్య- ఐటీఐల సమూల ప్రక్షాళన వరకు, తెలంగాణ విద్యా వ్యవస్థ కోసం తాను ఎంతో కృషి చేశానని చెప్పారు. 
 
తెలంగాణ విద్యా ప్రమాణాలను కాపాడేందుకు ఇంతలా పోరాడినందుకు తనను రాజీనామా చేయమంటున్నారా అని రేవంత్ ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి విద్యా వ్యవస్థపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారన్నది వాస్తవం. ఇటీవల ఆయన ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని వసతులను, ముఖ్యంగా అల్పాహార పథకం అమలు తీరును స్వయంగా పరిశీలించారు. 
 
రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్యకు ఇప్పటికే తగిన నిధులు సమకూర్చడం జరిగింది. ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ప్రచారంతో సంబంధం లేకుండా, విద్యాశాఖ బాధ్యతల నుండి తప్పుకునే ఉద్దేశం తనకు ఏమాత్రం లేదని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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