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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (16:55 IST)

భారతదేశంలోనే అత్యంత స్టైలిష్ ముఖ్యమంత్రి.. ఎవరు?

Tamil Nadu CM Vijay
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (16:55 IST)
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Tamil Nadu CM Vijay
గవర్నమెంట్ ఎస్టేట్స్‌ స్టేషన్ నుండి నందనం వరకు మెట్రో రైలులో ప్రయాణించడం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుల విస్తృత తనిఖీని ప్రారంభించారు. అలాగే, పోరూర్ బైపాస్ నుండి పూనమల్లి బైపాస్ స్టేషన్ల మధ్య ట్రయల్ రన్‌లో ఉన్న రైలులో (మోటర్‌మ్యాన్ లేకుండా నడిచే 'అన్‌అటెండెడ్ ట్రైన్ ఆపరేషన్ సిస్టమ్' ద్వారా) స్వయంగా ప్రయాణించి ఆ వ్యవస్థ పనితీరును పరిశీలించారు. 
 
మాధవరం- షోలింగనల్లూర్ మధ్య సాగుతున్న ప్రాజెక్ట్ ఫేజ్-2లోని ఐదవ మార్గంలో, కత్తిపర వద్ద భూమి నుండి ఎటువంటి ఆధార స్తంభాలు లేకుండా నిర్మిస్తున్న బ్యాలెన్స్‌డ్ కాంటిలివర్ బ్రిడ్జ్ పనులను కూడా ఆయన పరిశీలించారు. నందనంలోని మెట్రో రైలు ప్రధాన కార్యాలయమైన మెట్రోస్‍‌ను ఆయన సందర్శించి, రైళ్ల రాకపోకలను పర్యవేక్షించే ఆపరేషన్ కంట్రోల్ సెంటర్‌ను పరిశీలించారు. 
 
మెట్రో రైలు సేవలను వినియోగించుకునే ప్రయాణికులకు లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ కల్పించడంపై ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక ఆసక్తి కనబరిచారు. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న రవాణా సదుపాయాల గురించి ఆరా తీయడంతో పాటు, అధికారులతో చర్చలు జరిపి ప్రాజెక్ట్ విస్తరణకు గల అవకాశాలను కూడా పరిశీలించారు. 
 
అలాగే, మెట్రో రైలు సంస్థ ప్రణాళిక చేస్తున్న కొత్త మార్గాలకు సంబంధించిన ముందస్తు పనులను, ప్రాజెక్ట్ అమలులో భాగంగా జరుగుతున్న నిర్మాణ పనులను కూడా ఆయన పరిశీలించారు.
 
ఇకపోతే.. చెన్నైలోని పోరూర్ మెట్రో స్టేషన్‌కు అధికారిక పర్యటనకు వెళ్ళినప్పుడు, విజయ్ ఎంతో ఆకర్షణీయమైన దుస్తులలో కనిపించారు. ఆయన పూర్తిగా నల్లని సూట్‌ను ఎంచుకున్నారు, అది చూస్తుంటే ఏదో సినిమా షూటింగ్‌లో ఉన్నట్లుగా అనిపించింది. సాధారణంగా ముఖ్యమంత్రులు ఏ సందర్భంలోనూ తమ దుస్తుల ఎంపిక విషయంలో పెద్దగా ప్రయోగాలు చేయరు. 
 
కానీ సినిమా నేపథ్యం, దుస్తుల పట్ల మంచి అభిరుచి ఉన్న విజయ్ రూపంలో తమిళనాడుకు ఒక స్టైలిష్ ముఖ్యమంత్రి దొరికారని చెప్పవచ్చు. తమ అభిమాన నటుడు, రాజకీయ నాయకుడిని ఇలా చూడటం విజయ్ అభిమానులకు సంతోషాన్ని ఇస్తున్నప్పటికీ, ప్రతిపక్షాలు మాత్రం ఆయన ఇంకా సినిమా మూడ్‌లోనే ఉండిపోయారని, అందుకే నిజ జీవితంలో కూడా ఇలాంటి విభిన్నమైన దుస్తులు ధరిస్తున్నారని విమర్శిస్తున్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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