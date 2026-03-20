గోదావరి పుష్కరాల కోసం రూ.500 కోట్లు.. ఎనిమిది కోట్ల మంది పుణ్య స్నానాలు
జూన్ 26 నుండి జూలై 7, 2027 వరకు అత్యంత పవిత్రమైన గోదావరి పుష్కరాలను నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో రూ. 500 కోట్లను ప్రతిపాదించింది. ఈ పవిత్ర కాలంలో సుమారు ఎనిమిది కోట్ల మంది భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తారని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో, కుంభమేళా తరహాలో, తెలంగాణ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే విధంగా, పుష్కరాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది.
పుష్కరాల నిర్వహణతో పాటు, రహదారుల విస్తరణ, కొత్త ఘాట్ల నిర్మాణం, ఆలయాల అభివృద్ధి వంటి సంబంధిత మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించేందుకు, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి డి. శ్రీధర్ బాబు నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన దర్శనం, భద్రత- జన సమూహాల నిర్వహణ కోసం ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించుకునే దిశగా కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణ నిమిత్తం, బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం రూ. 500 కోట్లను ప్రతిపాదించిందని ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు.