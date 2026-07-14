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  4. Secunderabad’s Shree Jagannath Yatra on July 16
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (16:00 IST)

Jagannath Yatra: సికింద్రాబాద్‌లో పూరీ జగన్నాథ్ రథయాత్ర

Shree Jagannath Yatra
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (16:00 IST)
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Shree Jagannath Yatra
పూరీలో జరిగే జగన్నాథ్ రథయాత్రతో ఏకకాలంలో, సికింద్రాబాద్‌లోని జనరల్ బజార్‌లో ఉన్న జగన్నాథ స్వామి ఆలయం నుండి శ్రీ జగన్నాథ స్వామి, బలభద్ర స్వామి, సుభద్రా దేవిల రథయాత్రను శ్రీ జగన్నాథ స్వామి రామ్‌గోపాల్ ట్రస్ట్ ఏటా నిర్వహిస్తోంది. 
 
గత 130 ఏళ్లుగా ఈ ట్రస్ట్ క్రమం తప్పకుండా ఈ రథయాత్రను చేపడుతోంది. దర్శనం కోసం ఆలయ ద్వారాలు ఉదయం 6:45 గంటలకు తెరువబడి, మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు మూసివేయబడతాయి. ఆ తర్వాత, సాయంత్రం 4:00 గంటలకు ఆలయం నుండి రథయాత్ర ఊరేగింపు ప్రారంభమవుతుంది. 
 
జనరల్ బజార్ మీదుగా సాగి, సాయంత్రం 6:30 నుండి రాత్రి 11:00 గంటల వరకు ఎం.జి. రోడ్డు (ఎంజీ రోడ్డు) వద్ద ఉంటుంది. అనంతరం హిల్ స్ట్రీట్, రాణిగంజ్ మీదుగా సాగి, మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున సుమారు 4:00 గంటలకు తిరిగి ఆలయానికి చేరుకుంటుంది.
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సెల్వి

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