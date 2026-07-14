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ఏపీలో ఓటర్ల జాబితాలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ గడువు పొడగింపు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) గడువును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) పొడిగించింది. నేటితో గడువు ముగియనుండగా.. మరో 10 రోజుల పాటు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నెల 24 వరకు ఇంటింటి సర్వే కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని తెలిపింది. 31న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ఈసీఐ విడుదల చేయనుంది. ఆగస్టు 30 వరకు అభ్యంతరాలను స్వీకరించి.. అక్టోబరు 3న ఓటర్ల తుది జాబితాను వెల్లడించనుంది.
రాష్ట్రంలో 'సర్' గడువు పొడిగించాలని కోరుతూ ఈసీఐకి ఏపీ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్ యాదవ్ సోమవారం లేఖ రాశారు. ఓటర్ల నుంచి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల స్వీకరణ, డిజిటైజేషన్ కోసం 10 రోజుల పాటు గడువు పొడిగించాలని కోరారు. వివిధ రాజకీయ పక్షాలు, కొన్ని జిల్లాల కలెక్టర్ల నుంచి వచ్చిన వినతులను లేఖకు జతపరిచారు.
ఈసీ తొలుత ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఓటర్ల నుంచి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల స్వీకరణ, డిజిటైజేషన్ గడువు మంగళవారంతో ముగియాల్సి ఉండగా.. కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో 5 నుంచి 10 శాతం మేర డిజిటైజేషన్ పెండింగ్లో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో గడువును పొడిగిస్తూ ప్రత్యేక అనుమతివ్వాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని వివేక్యాదవ్ కోరారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈసీఐ గడువు పొడిగించినట్లు తెలుస్తోంది.
RAW NTR సంస్థకు జూ.ఎన్టీఆర్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు!!
టాలీవుడ్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరుతో ప్రకటనలు చేస్తూ, కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోన్న 'RAW NTR' సంస్థకు ఎలాంటి అధికారం లేదని నటుడు ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది. ఆయనకు సంబంధించిన సేవా, ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల వివరాలు కేవలం వ్యక్తిగత లేదా ఆయన అధికారిక బృందం ద్వారా మాత్రమే వెల్లడి అవుతాయని ప్రకటించింది.
NTR Clarity: ఎన్.టి.ఆర్.పై వస్తున్న వార్తలకు ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం వివరణ
ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా తెలియజేయదలచుకున్నది ఏమనగా, శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారికి గానీ, ఆయన కార్యాలయానికి గానీ, RAW NTR అనే సంస్థతో లేదా దాని కార్యకలాపాలతో ఎలాంటి సంబంధం, అనుబంధం, అనుమతి లేదా ప్రమేయం లేదు. ఆ సంస్థకు శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారి తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించే హక్కు లేదు. అలాగే, ఆయన పేరుతో ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయడానికి లేదా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఎలాంటి అధికారమూ లేదు.
Kalki 2 update: కల్కి సీక్వెల్ అప్డేట్, భారతాన్ని వక్రీకరిస్తున్న నాగ్ అశ్విన్ !
\మహాభారతంలో కల్కి పాత్ర కర్ణుడును చూపిస్తూ స్వంత కథతో కల్కి 2898 AD చిత్రాన్ని తీసి కొంత విమర్శలను, కొంత అభినందనలు దక్కించున్నారు. రిలీజ్ కు ముందు ఫిక్సన్ అని కూడా చెప్పిన నాగ్ అశ్విన్.. ప్రవచనకర్తలు కూడా సంప్రదించలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాజాగా కల్కి కి సీక్వెల్ లో కర్ణుడు పాత్ర ను హైలైట్ చేస్తున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఓ నెటిజన్ చేసిన కామెంట్ కు నాగ్ అశ్విన్ సమాధానమిచ్చారు.
Balakrishna: తారక్ (జూ.ఎన్.టి.ఆర్.) రాజకీయ ప్రవేశంపై బాలక్రిష్ణ స్పందన హైలైట్
పవన్ కళ్యాణ్ అనారోగ్యంతో ముంబైలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేసుకుంటున్న తరుణంలో తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఎన్.టి.ఆర్. రాజకీయరంగ ప్రవేశం చేస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దానితోపాటు ఎవరుకు తగినట్లు వారు అంచనాలు, విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు. ఎక్స్.. లో ముఖ్యంగా మహిళే రివ్యూలు ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓ మహిళ అసలు ఎన్.టి.ఆర్. తెలంగాణాలో వుండగా, ఆంధ్రరాజకీయాల్లోకి ఎందుకు? అన్నట్లు తనదైన శైలిలో ఇష్టం వచ్చినట్లు చర్చిస్తుంది. జూలై 18న ఎన్.టి.ఆర్. ప్రకటన చేస్తారని కొద్దిరోజుల ముందుగా వస్తోన్న గాసిప్ కు రివ్యూలు మరింత క్రైజ్ తెచ్చిపెట్టాయి.
Sandeep Reddy Vanga: సత్యదేవ్ నటన సంచలనాత్మకం : రావు బహదూర్ పై సందీప్ రెడ్డి వంగా రివ్యూ
బహుముఖ నటుడు సత్యదేవ్ నటించిన, వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వం వహించిన సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్' సెలబ్రిటీలు, సినీ ప్రముఖుల నుండి విస్తృత ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే, దాని సమర్పకుడు సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ దీనిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. కాగా, నటులు నాగ చైతన్య, నిఖిల్, ఇంకా పలువురు ఈ చిత్రాన్ని చూసిన తర్వాత తమ అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు.