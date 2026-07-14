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ఆంధ్రలో కోవిడ్ కేసులు, పరిస్థితి ఎలా వుంది?
2019 నుంచి 2022 వరకూ కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని వణికించింది. లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ మహమ్మారిని అదుపు చేసేందుకు ప్రపంచ దేశాలు తీవ్రంగా శ్రమించి కట్టడి చేసాయి. ఐతే ఈ కరోనా వేరియంట్లు మాత్రం ఒక పట్టాన వదలడంలేదు. తాజాగా 2022 తర్వాత ఇప్పుడు జూలై నెలలో మరోసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో ఈ వైరస్ కారణంగా ఇద్దరు మృతి చెందారు. దీనితో ఆరోగ్యశాఖ అప్రమత్తమైంది. ఈ రెండు జిల్లాల పరిధిలో కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షల్లో మరో 8 యాక్టివ్ కేసులు వెలుగుచూసాయి. ఐతే ఈ 8 మంది ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా వుందనీ, ఎట్లాంటి తీవ్రమైన లక్షణాలు లేవని వైద్యులు తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం వీరంతా హోమ్ ఐసోలేషన్లో కోలుకుంటున్నారు.
పుణెకి వేరియంట్ శాంపిళ్లు
వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో ఈ కేసులు వెలుగుచూడటంతో ఎక్కడైతే వైరస్ ప్రబలిందో ఆ ప్రాంతాలలో ఆరోగ్యశాఖ శానిటైజేషన్, కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ తీవ్రతరం చేసింది. మరోవైపు ముందస్తు జాగ్రత్తగా ప్రభుత్వాసుపత్రులలో ఐసోలేషన్ వార్డులను కూడా సిద్ధం చేసినట్లు తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఇన్ఫెక్షన్కి కారణమైన వేరియంట్ను గుర్తించేందుకు శాంపిళ్లను పుణెలోని నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి పంపించారు. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్కి దీనికి దగ్గర పోలికలు వున్నట్లు చెబుతున్నారు.
వైద్య నిపుణులు ఏం చెపుతున్నారు?
కరోనా వైరస్ కు సంబంధించి ఇట్లాంటి వేరియంట్లు అప్పుడప్పుడు విజృంభించడం సహజమేనని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటి నుంచి బయటపడేందుకు ఎప్పటిలాగే కొన్ని ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. వైద్య అధికారులు అధికారికంగా వేరియంట్ వివరాలను నిర్ధారించే వరకు ప్రజలు భయాందోళనలకు గురికాకుండా ఉండాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
రద్దీగా వుండే ప్రాంతాలకు వెళ్లేటపుడు తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించాలి.
బహిరంగ ప్రదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు చేతులను నోటివద్ద, ముక్కు వద్ద పెట్టుకోరాదు.
తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి.
జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి లక్షణాలు ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలి.
కోలీవుడ్లో తండ్రీతనయుల పోటీ.. చివరకు వెనక్కి తగ్గిన కుమారుడు...
కోలీవుడ్లో తండ్రి తనయుల మధ్య పోటీ పడింది. తండ్రి హీరోగా నటించిన చిత్రం, కుమారుడు దర్శకత్వం వహించిన తొలి చిత్రం ఒకే రోజున విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, తన తండ్రి కోసం తనయుడు వెనక్కి తగ్గారు. ఆ తండ్రి ఎవరో కాదు సినీ హీరో, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్. ఆయన కుమారుడు జాసన్ సంజయ్. విజయ్ నటించిన చిత్రం జన నాయగన్. జాసన్ దర్శకత్వం వహించిన తొలి చిత్రం 'సిగ్మా'. ఈ చిత్రం ఈ నెల 24వ తేదీన విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, గత కొన్ని నెలలుగా సెన్సార్ వివాదంలో చిక్కుకున్న జన నాయగన్ విడుదలకు లైన్ క్లియర్ అయింది. దీంతో ఈ చిత్రాన్ని ఈ నెల 24వ తేదీన విడుదల చేయాలని నిర్మాత భావిస్తున్నారు. దీంతో సిగ్మా మేకర్స్ వెనక్కి తగ్గారు.
పట్టభద్రులైన విద్యార్థుల్ని, బంగారు పతకం సాధించిన దీపికను అభినందించిన విశాల్
యాక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్ విశాల్ సేవాభావం, ఆయన చేసే సమాజ సేవ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. పేద విద్యార్థులు, అనాథల గురించి ఆయన ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తుంటారు. ఆయన సేవా సంస్థలు, ట్రస్ట్ల ద్వారా ఎంతో మంది పిల్లల్ని ఉచితంగా చదివిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో విశాల్ ఆధ్వర్యంలోని దేవి సోషల్, ఎడ్యుకేషనల్ ఫౌండేషన్ మద్దతుతో 10 మంది విద్యార్థులు రీసెంట్గా పట్టభద్రులయ్యారు. సత్యభామ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ 35వ స్నాతకోత్సవంలో ఈ విద్యార్థులంతా పట్టభద్రులయ్యారు. అంతే కాకుండా దీపిక బ్యాచిలర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ (BCA)లో బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు
Prabhas: ప్రభాస్ లాంచ్ చేసిన వరుణ్ తేజ... కొరియన్ కనకరాజు టీజర్
మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న హారర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఇప్పటికే భారీ అంచనాలను సృష్టించింది. టైటిల్ గ్లింప్స్ ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిద' చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది. ఈరోజు రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న టీజర్ను విడుదల చేశారు.
Jani Master: మా మధ్య గొడవలు లేవు, డ్యాన్సర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి 18 లక్షలు విరాళం : జానీ మాస్టర్
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Bhagyashri: రాజమౌళి గారి దర్శకత్వంలో రాణి లా నటించాలని కోరిక : భాగ్యశ్రీ బోర్సే
లెనిన్' విజయం నాకు గొప్ప ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. 'భారతి' పాత్ర జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది' అని హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే అన్నారు. అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన 'లెనిన్' చిత్రాన్ని అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మించగా, మురళీకిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఇటీవల విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుని బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా భాగ్యశ్రీ బోర్సే పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.