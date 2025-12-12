శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025 (17:57 IST)

సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ జాగృతి బోణీ.. రాజకీయ పార్టీపై త్వరలో ప్రకటన?

kavitha
డిసెంబర్ 11న జరిగిన మొదటి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ జాగృతి తన రాజకీయ విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. జాగృతి మద్దతు ఇచ్చిన అభ్యర్థులందరూ సర్పంచ్ స్థానాలను గెలుచుకున్నారు. ఇది సదరు సంస్థకు బలమైన నాంది పలికినట్లైంది. రెంజల్ మండలంలోని తాడి బిలోలిలో జాగృతికి మద్దతు ఇచ్చిన శంకర్ సర్పంచ్‌గా గెలిచారు. మినార్‌పల్లి నుండి చంద్, బోధన్ నుండి తార, రెంజల్‌కు చెందిన వీరన్నగుట్ట తాండా నుండి సుమలత జాదవ్, నవీపేట్ మండలం రాంపూర్ నుండి కమలాకర్, రెంజల్ గ్రామానికి చెందిన తిరుపతి లలిత హనుమండ్లు కూడా తమ సర్పంచ్ స్థానాలను గెలుచుకున్నారు. 
 
బిఆర్‌ఎస్ నుండి నిష్క్రమించిన తర్వాత కల్వకుంట్ల కవిత జాగృతిని బలోపేతం చేస్తున్నారు. ఆమె మార్గదర్శకత్వంలో ఈ సంస్థ వివిధ ప్రచార కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తున్నారు. ఆమె దృష్టి పూర్తిగా జాగృతి కార్యకలాపాలపై ఉంది. కవిత 2006లో తెలంగాణ జాగృతిని స్థాపించారు. ఇది సంవత్సరాలుగా అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. 
 
ఆమె త్వరలో తన సొంత రాజకీయ పార్టీని స్థాపించవచ్చని బలమైన పుకార్లు సూచిస్తున్నాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో, ఆమె ఒక పెద్ద రాజకీయ ఎత్తుగడకు ముందు నీటిని పరీక్షిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కవితకు, ఈ ఫలితం సానుకూల సంకేతంగా కనిపిస్తుంది.
 
ఎందుకంటే ఆమె ఏదో ఒక రోజు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అవుతానని తరచుగా చెబుతున్నారు. ఆమె తన రాజకీయ ఆశయాలను బహిరంగంగా వ్యక్తం చేశారు. నిజామాబాద్‌కే పరిమితమైన బీఆర్ఎస్‌ను విడిచిపెట్టిన తర్వాత, భవిష్యత్తు కోసం బలమైన క్యాడర్‌ను నిర్మించడానికి ఆమె ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యాత్రను చేపట్టారు. 

