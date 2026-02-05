పవన్ కల్యాణ్పై టీపీసీసీ చీఫ్ విసుర్లు.. తెలంగాణలో దిష్టి కళ్యాణ్కు ఏం పని ఉంది?
జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్పై టీపీసీసీ చీఫ్ బి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఆయన్ను దిష్టి కళ్యాణ్ అని సంబోధిస్తూ, తెలంగాణపై ఆయనకు శత్రుభావం ఉందని ఆరోపించారు. ఇంకా మహేష్ కుమార్ గౌడ్
మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణపై పవన్ కళ్యాణ్ అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపించారు. తెలంగాణలో పవన్ కళ్యాణ్కు ఏం పని ఉంది? అని ప్రశ్నించారు, ఆయన తన రాజకీయాలను ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితం చేస్తే మంచిదని అన్నారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారానికి పవన్ కళ్యాణ్ను ఆహ్వానించినందుకు తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులను ఆయన విమర్శించారు. బీజేపీ కులం, మతం ఆధారంగా ఓటర్లను విభజించడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. తెలంగాణ ప్రజలు బీజేపీ ద్వేష రాజకీయాలకు లొంగరని తెలిపారు.
ఇంకా బీజేపీపై కూడా విమర్శలు గుప్పించారు. రాష్ట్రంలో బలహీనమైన స్థితి కారణంగానే ఆ పార్టీ తన జాతీయ అధ్యక్షుడిని తెలంగాణకు తీసుకురావాల్సి వచ్చిందని అన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో బీజేపీ కనీసం డిపాజిట్ కూడా నిలబెట్టుకోలేకపోయిందని ఆయన ఎత్తిచూపారు. రాష్ట్రం ఎనిమిది మంది బీజేపీ ఎంపీలను ఎన్నుకున్నప్పటికీ కేంద్రం తెలంగాణకు ఏమి ఇచ్చిందని ప్రశ్నించారు.
బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ చెల్లించే పన్నులను గుజరాత్కు మళ్లిస్తోందని, బీసీ సంక్షేమ చట్టాలను అడ్డుకుంటోందని ఆరోపిస్తూ, రాష్ట్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం కింద ఇచ్చిన అనేక హామీలు నెరవేరలేదని ఆయన ఆరోపించారు.
బయ్యారం ఉక్కు కర్మాగారం, సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు జాతీయ హోదా, నవోదయ పాఠశాలలు, ఐఐఎం, మరియు ఆర్ఆర్ఆర్ రోడ్డు, మెట్రో రైలు, మూసీ నది అభివృద్ధి వంటి ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను నిర్లక్ష్యం చేయడం వంటి సమస్యలను ఆయన ప్రస్తావించారు.
జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు గణనీయంగా దోహదపడినప్పటికీ, గత ఐదేళ్లలో తెలంగాణకు కేంద్ర నిధులు, జీఎస్టీ వాటాలో రావాల్సిన దానికంటే చాలా తక్కువగా లభించిందని టీపీసీసీ చీఫ్ పేర్కొన్నారు. కేంద్ర బడ్జెట్లో ఉత్తర రాష్ట్రాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా కేంద్రం సమాఖ్య స్ఫూర్తిని ఉల్లంఘిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు.
భైంసా అల్లర్ల వంటి మతపరమైన సంఘటనలను బీజేపీ ఎన్నికల లబ్ధి కోసం వాడుకుంటోందని ఆరోపించిన మహేష్ గౌడ్, కాంగ్రెస్ అభివృద్ధి, సంక్షేమం ఆధారంగా ఓట్లు అడుగుతోందని అన్నారు. రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలలో ఓటు వేసేటప్పుడు విచక్షణతో వ్యవహరించాలని ఆయన తెలంగాణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.