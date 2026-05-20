Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 20 May 2026 (15:43 IST)

కన్నబిడ్డను పోలీసులకు స్వయంగా అప్పగించా : బండి సంజయ్

Bandi Sanjay Son
లైంగిక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కన్నబిడ్డను స్వయంగా పోలీసులకు అప్పగించానని, ఇలాంటి సందర్భం గతంలో ఎపుడైనా చూశారాని అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు. 
 
అలాగే, భారతీయ జనతా పార్టీలో ప్రతిఒక్కరూ సుశిక్షితులైన కార్యకర్తలేనని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ అన్నారు. కమిట్‌మెంట్‌తో పనిచేసే పార్టీ కార్యకర్తను చివరి కోరిక ఏంటని అడిగితే.. చనిపోయిన తర్వాత బీజేపీ జెండా కప్పాలని కోరుకుంటారని చెప్పారు. తాను ఎలాంటి వాడినో కార్యకర్తలకు తెలుసన్నారు. 
 
బర్తరఫ్‌ చేయాలని ఇతర పార్టీల నేతలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారని ఓ మీడియా ప్రతినిధి ప్రశ్నించగా సంజయ్‌ స్పందిస్తూ.. 'కేసీఆర్‌ పార్టీకి లోక్‌సభలో ఒక్క ఎంపీ లేరు. ఫామ్‌హౌస్‌లో కూర్చుని ఏదైనా చెబుతారు. ఆయన అవినీతి సామ్రాజ్యాన్ని కూకటివేళ్లతో కూల్చింది.. ఆ కుటుంబ పాలనను అంతం చేసింది మేమే. 
 
అందుకే మాపై అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కేటీఆర్‌ ఫేక్‌ సోషల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నడుపుతున్నారు. కన్నకొడుకును పోలీసులకు స్వయంగా అప్పగించిన సందర్భం ఏదైనా ఉందా? విచారణకు సహకరించాలనే నా కుమారుడిని అప్పగించా' అని బండి సంజయ్‌ అన్నారు. 
