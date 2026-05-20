Kerala: కేరళలో వృద్ధురాలికి అమీబిక్ బ్రెయిన్ ఫీవర్
ఎర్నాకులం జిల్లాలోని కొత్తమంగళం ప్రాంతానికి చెందిన ఒక వృద్ధురాలు, సాధారణంగా అమీబిక్ బ్రెయిన్ ఫీవర్గా పిలువబడే అమీబిక్ మెనింగోఎన్సెఫలైటిస్ బారిన పడి మరణించారు. మరణించిన ఆ మహిళ నెల్లిక్కుళి పంచాయతీ నివాసి. ఆసుపత్రి నివేదికల ఆధారంగా ఆరోగ్య శాఖ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ను నిర్ధారించింది. కొన్ని నెలల క్రితం జిల్లాలో అమీబిక్ బ్రెయిన్ ఫీవర్కు సంబంధించిన రెండు కేసులు నమోదైనప్పటికీ, చికిత్స అనంతరం ఆ ఇద్దరు రోగులు కోలుకున్నారు.
తాజా కేసు విషయానికి వస్తే, బాధితురాలిలో వ్యాధి లక్షణాలు రెండు వారాల క్రితమే ప్రారంభమైనట్లు సమాచారం. దీంతో ఆమెను కొత్తమంగళంలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఆ తర్వాత, మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం ఆమెను అలువలోని మరొక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిలో ఎటువంటి గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపించకపోవడంతో, మూడు రోజుల తర్వాత ఆమెను తిరిగి కొత్తమంగళంలోని ఒక ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆమె మరణించారు.
గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద పనిచేస్తున్న ఆ మహిళ, తరచుగా వ్యవసాయ పొలాల్లో పనులు చేసేవారు. ఈ పథకం కింద ఆమెతో కలిసి పనిచేసిన సుమారు 20 మందిని ఆరోగ్య అధికారులు పరీక్షించారు. కానీ వారిలో ఎవరికీ ఆ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించలేదు. ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు మృతి చెందిన మహిళ నివాసానికి సమీపంలో ఉన్న దాదాపు 80 ఇళ్లలో తనిఖీలు నిర్వహించి, అక్కడి నివాసితుల నుండి వివరాలను సేకరించారు.
ముందు జాగ్రత్త చర్యగా, ఆ ప్రాంతంలోని బావులలో సూపర్ క్లోరినేషన్ ప్రక్రియను కూడా చేపట్టారు. ఇంతలో, ఎర్నాకులం జిల్లాలో అమీబిక్ బ్రెయిన్ ఫీవర్ కారణంగా సంభవించిన మొట్టమొదటి మరణం స్థానికులలో ఆందోళన రేకెత్తించింది.
ఈ జిల్లాలో గతంలో ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన రెండు కేసులు నమోదైనప్పటికీ, ఆ ఇద్దరు రోగులు కూడా కోలుకున్నారు. గణాంకాల ప్రకారం, కేరళ రాష్ట్రంలో కేవలం ఈ ఒక్క నెలలోనే అమీబిక్ మెదడు జ్వరం కేసులు 19 నమోదయ్యాయి. 2026లో ఇప్పటివరకు, ఈ ఇన్ఫెక్షన్కు సంబంధించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 115 కేసులు, 20 మరణాలు నమోదయ్యాయి.
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' త్వరలో తెరపైకి రానుంది. ఈ చిత్రంలో టైటిల్ పాత్ర పోషించిన రామ్, చిత్రీకరణ సమయంలో అనేక గాయాలకు గురయ్యారు. ముంబైలో జరిగిన సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమంలో చేతికి బ్రేస్ ధరించి కనిపించిన ఆయన, ఆ కఠినమైన షెడ్యూల్ గురించి మాట్లాడారు. తన తండ్రి చిరంజీవి తనకు ఇచ్చిన సలహాను కూడా ఆయన వెల్లడించారు.
సుడిగాలి సుధీర్ గా పాపులరైన సుధీర్ ఆనంద్, టెలివిజన్, సినిమా రంగాలలో అలరిస్తున్నారు. ఆయన తాజా ప్రాజెక్ట్ 'హై లెస్సో'తో ప్రశాంన కుమార్ కోట దర్శకుడిగా పరిచయం కాగా, వజ్ర వారాహి సినిమాస్ బ్యానర్పై శివ చెర్రీ, రవికిరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. హీరోగా సుధీర్ ఆనంద్ నటిస్తున్న ఐదవ చిత్రం ఇది. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటుడు శివాజీ విలన్ గా నటిస్తున్నారు.
డ్రాగన్ గ్లింప్స్: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నిప్పులు కురిపిస్తూ, శవాల కుప్పపై నిలబడతాడు; ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం ప్రేక్షకులకు సాలార్ జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తుంది. ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రానికి ఎట్టకేలకు అధికారిక టైటిల్ ఖరారైంది. 'డ్రాగన్' చిత్రంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తుండగా, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీని ఫస్ట్ గ్లింప్స్ను ఎన్.టి.ఆర్. పుట్టినరోజు బుధవారం కనుక చిత్ర బృందం మంగళవారం అర్థరాత్రి విడుదల చేసింది.
హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ తన ఎప్పటికీ తరగని అందం, ఫిట్నెస్తో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉన్నారు. 40 ఏళ్ల వయసులో కూడా, ఈ నటి చెప్పుకోదగినంత నాజూకైన శరీరాకృతిని కొనసాగిస్తూ, దక్షిణ భారత సినిమాలోని అత్యంత స్టైలిష్ తారలలో ఒకరిగా నిలిచారు. సి. జోసెఫ్ విజయ్తో తన సంబంధం చుట్టూ నెలకొన్న ప్రచారం కారణంగా త్రిష ఇటీవల వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఆమె జీవనశైలిపై ప్రజల ఆసక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, నటికి సన్నిహితంగా ఉన్న పలువురు ఆమె వ్యక్తిత్వం, అలవాట్ల గురించి అంతగా తెలియని వివరాలను పంచుకుంటున్నారు.
టాలీవుడ్లో ప్రముఖ స్టార్ హీరో రాకింగ్ మనోజ్ మంచు ఎన్నో మంచి చిత్రాలతో ఆడియెన్స్ని అలరించారు. ఎప్పుడూ ప్రయోగాత్మక చిత్రాల్ని చేస్తూ, డిఫరెంట్ కంటెంట్తో సినిమాల్ని తీస్తూ కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు మంచు మనోజ్. అలాంటి హీరో తన పుట్టిన రోజు(మే 20) సందర్భంగా మంగళవారం నాడు మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు. తన ఐక్య ట్రస్ట్, తన సినీ ప్రయాణం, రాజకీయ ప్రవేశం వంటి విషయాల గురించి ఎన్నో విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..