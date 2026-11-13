హైదరాబాద్ నుంచి వీసీ సజ్జనార్ను ఎందుకు బదిలీ చేశారు?
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ను అగ్నిమాపక శాఖకు బదిలీ చేయడం తెలంగాణలో చాలామందిని ఆశ్చర్యపరిచింది. రాష్ట్రంలోని అత్యంత కీలకమైన పోలీస్ పదవుల్లో ఒకటైన ఈ స్థానం నుండి ఆయనను మార్చడంపై అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇంతకీ ఈ సమయంలో ప్రభుత్వం ఆయన్ని ఎందుకు బదిలీ చేసింది?
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు, సజ్జనార్ను తక్కువ ప్రాధాన్యత కలిగిన పదవిలోకి మారుస్తారని ఊహాగానాలు వినిపించాయి. గత పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఆయన అనేక కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఆ కాలంలో రేవంత్ రెడ్డి, ఇతర కాంగ్రెస్ నాయకులకు సంబంధించిన కొన్ని కేసుల్లో సజ్జనార్ వ్యవహరించిన తీరుపై కాంగ్రెస్ నేతలు అసంతృప్తిగా ఉన్నారని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి.
అయితే, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం భిన్నమైన వైఖరిని అవలంబించింది. సజ్జనార్కు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించడమే కాకుండా, చివరకు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్గా కూడా నియమించింది. ఆయన నియామకం చాలామందిని ఆశ్చర్యపరిచింది. కర్ణాటకకు చెందిన రాజకీయ నాయకులు ఆయనకు ఈ పదవి దక్కేలా చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారని కూడా అప్పట్లో చర్చ జరిగింది. అయితే, ఈ వాదనలకు ఎటువంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.
తాజాగా సజ్జనార్ బదిలీ మరోసారి అనేక ప్రశ్నలకు దారితీసింది. సమాచారం ప్రకారం తన కుమార్తె వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు సజ్జనార్ సెలవు కోరారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వంటి కీలక పదవిని ఎక్కువ కాలం ఇన్ఛార్జ్ అధికారుల చేతుల్లో ఉంచడం సరికాదని ప్రభుత్వం భావించి ఉండవచ్చు. అందుకే పూర్తిస్థాయి అధికారిని నియమించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కానీ, ఈ బదిలీ జరిగిన సమయం మరిన్ని ఊహాగానాలకు తావిస్తోంది. సజ్జనార్కు, ప్రభుత్వానికి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయని కూడా ప్రచారం జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంతో మరింత సన్నిహితంగా పనిచేయగల అధికారిని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోందని కొందరు రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం అందరి మదిలో మెదులుతున్న ప్రశ్న ఏమిటంటే? సెలవుల తర్వాత సజ్జనార్కు మళ్లీ ఏదైనా కీలక బాధ్యత దక్కుతుందా, లేక ఆయన అగ్నిమాపక శాఖలోనే కొనసాగుతారా? అనేది.