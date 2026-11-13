  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. V.C. Sajjanar Transferred From Hyderabad.. Why?
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (20:08 IST)

హైదరాబాద్ నుంచి వీసీ సజ్జనార్‌ను ఎందుకు బదిలీ చేశారు?

Sajjanar IPS
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (20:08 IST)
google-news
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్‌ను అగ్నిమాపక శాఖకు బదిలీ చేయడం తెలంగాణలో చాలామందిని ఆశ్చర్యపరిచింది. రాష్ట్రంలోని అత్యంత కీలకమైన పోలీస్ పదవుల్లో ఒకటైన ఈ స్థానం నుండి ఆయనను మార్చడంపై అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇంతకీ ఈ సమయంలో ప్రభుత్వం ఆయన్ని ఎందుకు బదిలీ చేసింది?
 
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు, సజ్జనార్‌ను తక్కువ ప్రాధాన్యత కలిగిన పదవిలోకి మారుస్తారని ఊహాగానాలు వినిపించాయి. గత పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఆయన అనేక కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఆ కాలంలో రేవంత్ రెడ్డి, ఇతర కాంగ్రెస్ నాయకులకు సంబంధించిన కొన్ని కేసుల్లో సజ్జనార్ వ్యవహరించిన తీరుపై కాంగ్రెస్ నేతలు అసంతృప్తిగా ఉన్నారని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి.
 
అయితే, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం భిన్నమైన వైఖరిని అవలంబించింది. సజ్జనార్‌కు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించడమే కాకుండా, చివరకు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్‌గా కూడా నియమించింది. ఆయన నియామకం చాలామందిని ఆశ్చర్యపరిచింది. కర్ణాటకకు చెందిన రాజకీయ నాయకులు ఆయనకు ఈ పదవి దక్కేలా చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారని కూడా అప్పట్లో చర్చ జరిగింది. అయితే, ఈ వాదనలకు ఎటువంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.
 
తాజాగా సజ్జనార్ బదిలీ మరోసారి అనేక ప్రశ్నలకు దారితీసింది. సమాచారం ప్రకారం తన కుమార్తె వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు సజ్జనార్ సెలవు కోరారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వంటి కీలక పదవిని ఎక్కువ కాలం ఇన్‌ఛార్జ్ అధికారుల చేతుల్లో ఉంచడం సరికాదని ప్రభుత్వం భావించి ఉండవచ్చు. అందుకే పూర్తిస్థాయి అధికారిని నియమించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
కానీ, ఈ బదిలీ జరిగిన సమయం మరిన్ని ఊహాగానాలకు తావిస్తోంది. సజ్జనార్‌కు, ప్రభుత్వానికి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయని కూడా ప్రచారం జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంతో మరింత సన్నిహితంగా పనిచేయగల అధికారిని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోందని కొందరు రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
 
ప్రస్తుతం అందరి మదిలో మెదులుతున్న ప్రశ్న ఏమిటంటే? సెలవుల తర్వాత సజ్జనార్‌కు మళ్లీ ఏదైనా కీలక బాధ్యత దక్కుతుందా, లేక ఆయన అగ్నిమాపక శాఖలోనే కొనసాగుతారా? అనేది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ప్రియుడికి బ్రేకప్.. స్నేహితులతో కలిసి ఖతం చేసేందుకు ప్లాన్.. నవ్వుతూ ఫోజులు (video)

Dada song: నర్గీస్ ఫక్రీ, బాలకృష్ణ లపై దాదా ధమాకా:ఫస్ట్ సింగిల్‌

Dada song: నర్గీస్ ఫక్రీ, బాలకృష్ణ లపై దాదా ధమాకా:ఫస్ట్ సింగిల్‌నందమూరి బాలకృష్ణ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ ‘దాదా’ షూటింగ్ దాదాపు పూర్తయింది. బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రాల దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు. గతంలో ‘వీరసింహారెడ్డి’తో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో ‘దాదా’పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, పోస్టర్లు ఆ అంచనాలను మరింత పెంచాయి.

Nithin: నితిన్ చిత్రం అలియాస్ రుక్మిణి నుంచి పిచ్చి ప్రేమలో పాట రిలీజ్

Nithin: నితిన్ చిత్రం అలియాస్ రుక్మిణి నుంచి పిచ్చి ప్రేమలో పాట రిలీజ్నేచురల్ స్టార్ నాని యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్, నితిన్ హీరోగా ‘అలియాస్ రుక్మిణి’ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. ‘దండోరా’ ఫేమ్ మురళీకాంత్ దేవసోత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ దీప్తి గంట నిర్మిస్తున్నారు. రొమాన్స్, హ్యూమర్ కలగలిసిన ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రుక్మిణి’కి మంచి రెస్పాన్స్ రావడంతో, తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి రెండో పాట ‘పిచ్చి ప్రేమలో’ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.

Dil Raju Launch: జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్ నుంచి నా కనుపాపే.. సాంగ్

Dil Raju Launch: జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్ నుంచి నా కనుపాపే.. సాంగ్దివ్య ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి నిర్మాణంలో నవీన్ దేశబోయిన తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ జయంత్ బొలిశెట్టి, మన శంకర వర ప్రసాద్ ఫేమ్ ఊహా రెడ్డి, సత్యం రాజేష్, ఆశిష్ గాంధీ, మానస రాధాకృష్ణన్, తనికెళ్ల భరణి, కాశీ విశ్వనాథ్, మానిక్ రెడ్డి, అశోక్ కుమార్, శ్రీకాంత్ రెడ్డి, తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ మూవీని బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా నవంబర్ 14న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

G.V. Prakash Kumar :ఆకాశంలో ఒక తార చిత్రానికి నేషనల్ అవార్డ్స్ వస్తుందని నమ్ముతున్నా : జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్

G.V. Prakash Kumar :ఆకాశంలో ఒక తార చిత్రానికి నేషనల్ అవార్డ్స్ వస్తుందని నమ్ముతున్నా : జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా, పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఆకాశంలో ఒక తార’ గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్‌బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సాత్విక వీరవల్లి కథానాయిక. శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. నవంబర్ 20న తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో 36.24 కోట్ల ఎంవోయూ కుదుర్చుకున్న నమస్తే వరల్డ్

సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో 36.24 కోట్ల ఎంవోయూ కుదుర్చుకున్న నమస్తే వరల్డ్భూమా మౌనికా మంచు, నటుడు, వ్యాపారవేత్త మంచు మనోజ్ సంయుక్తంగా స్థాపించిన హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే స్టోరీటెల్లింగ్, టాయ్ స్టార్టప్ 'నమస్తే వరల్డ్' (Namasthe World), ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో చేనేత, జౌళి రంగంలో కీలక ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకుంది. గురువారం విశాఖపట్నంలో జరిగిన 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు (CII Partnership Summit) వేదికగా రూ. 36.24 కోట్ల ప్రతిపాదిత పెట్టుబడితో ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు జరిగాయి. దీని ద్వారా కర్నూలు, విశాఖపట్నంలో సస్టైనబుల్ అపెరల్, చేనేత, బొమ్మల తయారీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.