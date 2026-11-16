Keerthy Suresh: సత్యవాన్ సావిత్రి కీర్తి సురేష్కు కలిసొస్తుందా?
స్టార్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ ప్రధాన పాత్రలో, నూతన దర్శకుడు ప్రవీణ్ ఎస్.విజయ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన కోర్టు డ్రామా చిత్రం సత్యవాన్ సావిత్రి, నవంబర్ 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కావడానికి సిద్ధమవుతోంది. విడుదలకు కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, చిత్ర బృందం ఇటీవల ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది.
Keerthy Suresh
ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడమే కాకుండా, ప్రేక్షకుల నుంచి సానుకూల స్పందనను పొందుతోంది. కీర్తి సురేష్ దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రముఖ నటీమణులలో ఒకరిగా ఉండి, ప్రస్తుతం పలు భారీ ప్రాజెక్టులలో నటిస్తున్నప్పటికీ, గత కొన్నేళ్లుగా ఆమె కెరీర్ కష్టకాలంలో ఉంది. వరుస పరాజయాలు ఆమెను ఇబ్బంది పెట్టాయి.
దొరసాని చిత్రం కొంత విజయాన్ని అందుకున్నప్పటికీ, అందులో ఆమె కేవలం సహాయక పాత్రలోనే నటించారు. దీనివల్ల ఆమెకు పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు. అయితే ఈ చిత్రం ఆమెకు కొంత ఉపశమనాన్ని మాత్రం ఇచ్చింది.
ఆ తర్వాత, యష్ రాజ్ ఫిలిమ్స్ సమర్పణలో వచ్చిన అక్క అనే వెబ్ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలైంది. దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇది నిరాశపరచడంతో కీర్తి సురేష్కు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అందుకే, ఇప్పుడు సత్యవాన్ సావిత్రి విజయం ఆమెకు చాలా కీలకంగా మారింది. ట్రైలర్ను చూసిన ప్రేక్షకులు, ఈ చిత్రంలో అనేక మలుపులు ఉన్నాయని, ఇది మంచి విజయాన్ని అందుకునే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అదే సమయంలో, ధనుష్ నటించిన ఓమ్ చిత్రం కూడా ఇదే సమయంలో విడుదలవుతుండటంతో, సత్యవాన్ సావిత్రి విజయం సాధించాలంటే ప్రేక్షకుల అంచనాలను పూర్తిగా అందుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేని పక్షంలో, సినిమాకు యావరేజ్ లేదా సాధారణ స్పందన వస్తే, అది ఎవరి దృష్టిలోనూ పడకుండా పోయే ప్రమాదం ఉంది. నవంబర్ 20న విడుదల కానున్న సత్యవాన్ సావిత్రి, ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకుని విజయాన్ని సాధిస్తుందా? తద్వారా కీర్తి సురేష్ మళ్లీ విజయపథంలోకి వస్తారా? అనేది వేచి చూడాలి.