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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (13:40 IST)

Dhanush: రాజకీయాల్లోకి రాబోతున్న ధనుష్.. ఎప్పుడు?

Dhanush
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (13:40 IST)
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Dhanush
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో దళపతి విజయ్ తన మొదటి ప్రయత్నంలోనే ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించడం ఒక ఆసక్తికరమైన మలుపుగా మారింది. ఇది మరికొందరు నటులకు కూడా రాజకీయాల్లోకి రావాలనే ఆలోచనను కలిగించినట్లు కనిపిస్తోంది.
 
ఈ నేపథ్యంలో, మరో తమిళ అగ్రనటుడు ధనుష్ రాజకీయాల్లోకి రాబోతున్నారనే చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. ఆయన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న తన అభిమాన సంఘాల ద్వారా రాజకీయ కార్యకలాపాలను మొదలుపెట్టినట్లు సమాచారం. 
 
బీజేపీ అగ్రనేతలు ధనుష్‌తో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారని, ఆయనను తమిళనాడులోని అన్నాడీఎంకే పార్టీలోకి తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, క్షేత్రస్థాయిలో ధనుష్ రాజకీయ ప్రవేశానికి సంబంధించిన కదలికలు ప్రస్తుతం చాలా నెమ్మదిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
ధనుష్ నటిస్తున్న తదుపరి చిత్రం ఓంకు దర్శకత్వం వహిస్తున్న రాజ్‌కుమార్ పెరియసామి మాట్లాడుతూ, 'ఓమ్' విడుదల కాకముందే ధనుష్ మరో చిత్ర షూటింగ్‌లో పాల్గొంటున్నారని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, ధనుష్ చేతిలో ప్రస్తుతం మరో ఐదు సినిమాలు ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
ధనుష్‌కు నిజంగా రాజకీయాల్లోకి రావాలనే ఆసక్తి ఉందా, లేదా ఆయన త్వరలోనే రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెడతారా అనే విషయాలను తెలుసుకోవాలని తానే స్వయంగా ఆసక్తిగా ఉన్నానని వ్యాఖ్యానించారు. రాజ్‌కుమార్ పెరియసామి వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం చూస్తే, ధనుష్ ఇప్పటికే ఐదు సినిమాలను ఖరారు చేసుకున్నారు.  
 
వీటి నిర్మాణానికే కనీసం 3 నుంచి 4 ఏళ్ల సమయం పట్టవచ్చు. అలాంటప్పుడు, రాజకీయ సిద్ధాంతాలపై దృష్టి పెట్టడానికి ఆయనకు తగినంత సమయం ఉండే అవకాశం తక్కువ. ధనుష్ ప్రజలతో, తన అభిమానులతో సమావేశాలు నిర్వహించడం వంటి సామాజిక కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొనడంతో, ఆయన రాజకీయ ప్రవేశం త్వరలోనే ఉండవచ్చని చాలామంది భావించారు.
 
కానీ, రాబోయే కొన్నేళ్లపాటు ఆయన వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉండటాన్ని బట్టి చూస్తే, ప్రస్తుతానికి రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశం తక్కువగానే కనిపిస్తోంది. దీనిని బట్టి చూస్తే, ధనుష్ సమీప భవిష్యత్తులో రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశం లేదనిపిస్తుంది. 
 
అయితే, పరిస్థితులు ఎప్పుడు ఎలా మారతాయో చెప్పలేం. ఒకవేళ ఆయన మనసు మార్చుకుంటే, రాజకీయ పార్టీని స్థాపించేందుకు అవసరమైన పునాదిని సిద్ధం చేసుకుంటూ, సామాజిక కార్యక్రమాలతో పాటు రాజకీయ కార్యకలాపాలను కూడా చేపట్టవచ్చు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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