విజయవాడలో సీఎం విజయ్ మానియా.. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు.. ఫోటోలు
நிகழ்ச்சியில் நடனமாடி கொண்டிருக்கும் போது திடீரென மேடையில் இருந்து இறங்கி முதலமைச்சர்கள் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தை நோக்கி ஓடி வந்த காந்தாரா பட வேடமணிந்த கலைஞன்.. உடனே தடுத்த பாதுகாவலர்கள்..! #AndhraPradesh | #Vijayawada | #TVK | #CMVijay | #Temple | #ChandrababuNaidu | #PolimerNews— Polimer News (@polimernews) October 13, 2026
#WATCH | Amaravati, Andhra Pradesh: Tamil Nadu CM Joseph Vijay and Andhra Pradesh CM N. Chandrababu Naidu discussed river interlinking, including the Godavari-Cauvery link, and Chennai’s drinking water needs. CM N. Chandrababu Naidu said AP had released 4.08 TMC of water to Chennai and would consider releasing additional water based on availability and requirements. (Source: Andhra Pradesh I&PR)— ANI (@ANI) October 13, 2026
முதல்வரின் 'அந்த' ஒரு வார்த்தை: உற்சாக வெள்ளத்தில் தெலுங்கு மக்கள்! #tvk #cmvijay https://t.co/SbXONMlI6O— PttvOnlinenews (@PttvNewsX) October 13, 2026
விஜயவாடா உத்சவ் 2.0 நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நினைவு பரிசு வழங்கிய ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு #CMVijay #ChandrababuNaidu #VijayawadaUtsav #Vijayawada #AndhraPradesh #News18Tamilnadu | https://t.co/rRJCTTegh9 https://t.co/hwkgYxoF7G— News18 Tamil Nadu (@News18TamilNadu) October 13, 2026