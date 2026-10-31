ఎంజీఆర్ బయోపిక్.. జయలలిత పాత్రలో త్రిష..?
గత కొన్ని నెలలుగా, ముఖ్యంగా విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత, తమిళనాడు రాజకీయాల్లో త్రిష పేరు బాగా చర్చనీయాంశమైంది. తాజాగా వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, ఎంజీఆర్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రాబోయే బయోపిక్లో, తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత పాత్రను త్రిష పోషించే అవకాశం ఉంది.
Trisha as Jaya
జయలలిత దేశంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన మహిళా రాజకీయ నాయకురాళ్లలో ఒకరు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి కాకముందు, ఆమె తెలుగు, తమిళ చలనచిత్ర పరిశ్రమలను ఏలారు. ఆ తర్వాత, తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన నాయకులలో ఒకరిగా ఎదిగారు.
దిగ్గజ నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు ఎంజీఆర్తో ఆమెకు ఉన్న అనుబంధం కూడా ఆమె జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా నిలిచింది. జయలలిత వ్యక్తిగత, రాజకీయ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఆసక్తికరమైన మలుపులు, ఒడిదుడుకులు ఉన్నాయి. ఎంజీఆర్ బయోపిక్లో ఆమె పాత్ర చాలా కీలకమైనది. ఈ సవాలుతో కూడిన పాత్ర కోసం త్రిషను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
పురచ్చి తలైవర్ ఎంజీఆర్ అనే పేరుతో రూపొందుతున్న ఈ బయోపిక్, ఎంజీఆర్ సినీ ప్రస్థానం నుండి రాజకీయ ప్రయాణం వరకు ఆయన జీవితంలోని అద్భుత ఘట్టాలను ఆవిష్కరించనుంది. ఒకవేళ జయలలిత పాత్రలో త్రిష నటిస్తే, ఈ ప్రాజెక్టుపై మరింత ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అయితే, దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. ఈ తాజా వార్తలతో, తమిళనాడు రాజకీయ వర్గాల్లో త్రిష పేరు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది