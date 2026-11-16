Satvika Veeravalli: సిలికాన్ వ్యాలీ నుంచి సిల్వర్ స్క్రీన్కు... ఆకాశంలో ఒక తారగా సత్విక వీరవల్లి
అమెరికాలో సురక్షితమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలి, సినిమాల్లో అనిశ్చితమైన కెరీర్ను ఎంచుకోవడం అంత సులభమైన నిర్ణయం కాదు. రెండు ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలు, వృత్తిపరమైన అనుభవం ఉన్నప్పటికీ సత్విక వీరవల్లి ఆ సాహసం చేసింది. ఆమె ఇప్పుడు దుల్కర్ సల్మాన్ సరసన ఆకాశంలో ఒక తార చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెడుతోంది.
Satvika Veeravalli
అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన సత్విక, తన ఇంజనీరింగ్, మాస్టర్స్ డిగ్రీలు పూర్తి చేసి, ఒరాకిల్లో రెండేళ్లపాటు పనిచేసింది. కానీ, ఆమె నటనారంగంలోనే రాణించాలని కోరుకుంది. ఆమె మొదట కాంత చిత్రం కోసం ఆడిషన్ ఇచ్చింది. కానీ ఆ అవకాశం దక్కలేదు. ఆ తర్వాత, అదే నిర్మాణ సంస్థ నుండి ఒక తమిళ చిత్రానికి ఆడిషన్ ఇచ్చే మరో అవకాశం లభించింది. అది చివరికి ఆమె నటనారంగానికి ద్వారాలు తెరిచింది.
సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో, ఒరాకిల్ నుండి రాజీనామా చేసిన రోజున తాను చాలా ఆందోళనకు గురయ్యానని సత్విక గుర్తుచేసుకుంది. స్థిరమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలి అనిశ్చిత భవిష్యత్తు కోసం వెళ్లడం సరైన నిర్ణయమా అని ఆమె ఆలోచించింది. అయితే, షూటింగ్ ప్రారంభించిన తర్వాత ఆ సందేహాలు తొలగిపోయాయి.
ఆకాశంలో ఒక తార చిత్రంలో, ఆమె అంతరిక్షంలోకి ప్రయాణించాలని కలలు కనే సౌమ్య స్వభావం గల పల్లెటూరి అమ్మాయి పాత్రను పోషిస్తోంది. ఈ పాత్ర సత్విక ముక్కుసూటి వ్యక్తిత్వానికి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. అమెరికాలో పెరగడం వల్ల, ఆమె తన తెలుగుపై పనిచేయడంతో సహా, ఈ పాత్ర కోసం సిద్ధం కావాల్సి వచ్చింది.
షూటింగ్ ప్రారంభ రోజుల్లో తనకు సౌకర్యంగా ఉండేలా చేసినందుకు ఆమె దుల్కర్ సల్మాన్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. సత్విక ఇప్పటికే మరో తెలుగు ప్రాజెక్ట్కు, ఒక తమిళ చిత్రానికి సంతకం చేసింది, వీటి ప్రకటనలు త్వరలో వెలువడనున్నాయి. ఆమె ఇప్పుడు కార్పొరేట్ కెరీర్ నుండి సినిమాల వైపు మళ్లింది. నవంబర్ 20న ఆకాశంలో ఒక తార విడుదలైనప్పుడు, ఆ నిర్ణయం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫలిస్తుందో లేదో చూడాలి.