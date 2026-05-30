అద్భుత డ్యాన్స్ టాలెంట్తో అదరగొట్టిన బాలయ్య చిన్న కుమార్తె (వీడియో)
టాలీవుడ్ అగ్రహీరో నందమూరి బాలకృష్ణ చిన్న కుమార్తె తేజస్విని తన అద్భుతమైన డ్యాన్స్ టాలెంట్తో ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆమె ఓ పాటకు డ్యాన్స్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఔరా అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సాధారణంగా ప్రచారానికి, సినిమా వెలుగులకు దూరంగా ఉండే తేజస్విని.. ఇంత గొప్పగా డ్యాన్స్ చేయడంతో నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ఈ వీడియోలో, ఓ పాపులర్ పాటకు తేజస్విని ఎంతో సమన్వయంతో, ఉత్సాహంగా స్టెప్పులు వేశారు. తేజస్విని ముఖంలో చక్కటి హుందాతనం, ఎనర్జీ కనిపించాయి. ఆమె హుషారైన డ్యాన్స్ తాజాగా, చూడముచ్చటగా ఉందని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
66 ఏళ్ల వయసులోనూ తన ఎనర్జిటిక్ డ్యాన్సులతో ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించే బాలయ్యకు తేజస్విని కూతురుకావడంతో, ఆమెకు ఈ టాలెంట్ రావడం సహజమేనని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. గతంలో తేజస్విని ఓ టెలివిజన్ యాడ్లో కనిపించినప్పటికీ, నటన వైపు రాలేదు. ఇప్పుడు ఈ డ్యాన్స్ వీడియోతో నందమూరి కుటుంబంలో మరో టాలెంట్ బయటపడిందని నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.
ప్రముఖ విద్యావేత్త, మాజీ టీడీపీ ఎంపీ ఎంవీవీఎస్ మూర్తి మనవడైన శ్రీ భరత్ను తేజస్విని దశాబ్దం క్రితం వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి కుటుంబ కార్యక్రమాలకు మాత్రమే పరిమితమైన తేజస్విని, ఇలా అకస్మాత్తుగా తనలోని డ్యాన్స్ ప్రతిభను బయటపెట్టడం నందమూరి అభిమానులకు ఆనందాన్ని పంచుతోంది.
Balayya Daughter Tejaswini dance video ❤️????#NandamuriTejaswini pic.twitter.com/Is59vWBYsd— NBK (@Iamnbkcult) May 29, 2026
ఇష్టపూర్వకంగా చేసే సె.. క్స్ వర్క్ నేరంకాదు.. కేసులు పెట్టొద్దు : సుప్రీంకోర్టు
ఒక మహిళ తన ఇష్టపూర్వకంగా చేసే సెక్స్ వర్క్ నేరం కాదని, అందువల్ల అలాంటి వారిపై కేసులు పెట్టి వేధించవద్దని సుప్రీంకోర్టు తాజాగా సంచలన తీర్పునిచ్చింది. దేశంలో పెరిగిపోతున్న మానవ అక్రమ రవాణా (సెక్స్ ట్రాఫికింగ్)ను కట్టడి చేసేందుకు అపెక్స్ కోర్టు ఈ మేరకు చారిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. స్వచ్ఛంధ సెక్స్ వర్క్, బలవంతపు వ్యభిచారాన్ని ఒకే కోణంలో చూడరాదని, ఈ రెండు కేసులో వేర్వేరని స్పష్టం చేసింది. పైగా, అలాంటి వారిపట్ల గౌరవంగా నడుచుకోవాలని పోలీసులకు ఖచ్చితమైన సూచన చేసింది. అక్రమ రవాణా బాధితుల కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఆదేశించింది.
క్రైమ్ షోలు చూసి నలుగురిని హత్య చేసి కారులో సజీవదహనం చేసిన కుమారుడు - సహకరించిన తల్లీచెల్లి
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని అజ్మీర్ జిల్లాలో కాలిపోయిన కారులో నాలుగు మృతదేహాలు లభించిన కేసులోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. తొలుత ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంగా భావించారు. కానీ, పోలీసుల దర్యాప్తులో ఇది పక్కా ప్రణాళికతో, అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసినట్టు తేలింది. రెండో వివాహం చేసుకున్న తండ్రిపై పగ పెంచుకున్న మొదటి భార్య కుమారుడే తన తల్లి, సోదరితో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు పోలీసులు తేల్చారు.
అప్పు అడిగితే ఇవ్వలేదన్న అక్కసుతో ఒంటిరి మహిళను అంతమొందించారు...
2,500 కిలోమీటర్ల వ్యాసార్థంలో విస్తరించి ఉన్న భారీ మేఘాల సమూహం, ఏం చేయబోతోంది?
ఢిల్లీ-NCRతో సహా ఉత్తర భారతదేశం అంతటా తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు బీభత్సం సృష్టిస్తూనే ఉన్నాయి. ఇక్కడి పలు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే 45 డిగ్రీల మార్కును దాటిపోయాయి. ఈ పరిస్థితుల నడుమ, ఒక ఊరటనిచ్చే వార్త వెలువడింది. భారతదేశ వాతావరణ ఉపగ్రహం INSAT-3DS, సుమారు 2,500 కిలోమీటర్ల వ్యాసార్థంలో విస్తరించి ఉన్న ఒక భారీ మేఘాల సమూహ చిత్రాలను బంధించింది. ఈ మేఘాలు పాకిస్తాన్, వాయువ్య భారతదేశం నుండి పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ దిశగా వేగంగా కదులుతున్నాయి.
నెల్లూరులో 1000 మంది నివాసితులకు వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ సురక్షిత తాగునీటి సదుపాయం
నెల్లూరు: సమాజ సంక్షేమం , గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పట్ల తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు జిల్లాలో కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న 1000 మెగావాట్ల థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అయిన వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్, లింగవరం, వరగల్లి అనే రెండు గ్రామాలలో 1,000 మందికి పైగా నివాసితులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా రివర్స్ ఆస్మోసిస్(ఆర్ఓ) తాగునీటి ప్లాంట్లను పునరుద్ధరించి, ఆధునీకరించింది.
Shatavari Tea, స్త్రీలకు అద్భుతమైన ఆరోగ్యాన్నిచ్చే శతావరి టీ, ఎలా తయారు చేయాలి?
Shatavari Tea, శతావరి టీ అనేది ఆయుర్వేదంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఒక అద్భుతమైన మూలికా పానీయం. శతావరి వేర్ల పొడి లేదా ముక్కలతో ఈ టీని తయారు చేస్తారు. దీనిని మూలికల రాణి అని కూడా పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా మహిళల ఆరోగ్యానికి ఇది ఒక వరప్రసాదం లాంటిది, కానీ పురుషులకు కూడా ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శతావరి టీ తాగడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మహిళల హార్మోన్ల సమతుల్యత కాపాడే గొప్ప శక్తి దీనికి వుంది. ఇది శరీరంలో హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. క్రమం తప్పిన పీరియడ్స్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
తిప్పతీగ ఆయుర్వేద ప్రయోజనాలు
ఆయుర్వేదంలో తిప్పతీగకు ప్రత్యేకమైన స్థానం వుంది. దీని ప్రయోజనాలు ఆమోఘమని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది. మహిళల్లో వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా, ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు, ముడతలు ఏర్పడకుండా చేయగల ప్రత్యేక గుణాలు తిప్పతీగలో ఉన్నాయి. తిప్పతీగతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తిప్పతీగలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి ఫ్రీరాడికల్స్తో పోరాడగలవు. శరరీంలోని కణాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు వ్యాధుల బారినపడకుండా ఉండేందుకు తిప్పతీగ మేలు చేస్తుంది. అజీర్తి సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు తిప్పతీగతో తయారుచేసిన మందుల్ని వాడితే మంచిది. తిప్పతీగ పొడిని బెల్లంలో కలుపుకుని తింటే అజీర్తి సమస్య పోతుంది.
కిడ్నీ సమస్య వుందని తెలిపే సంకేతాలు
కిడ్నీలు శరీరంలో చాలా ప్రధానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్థాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. ఐతే గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, షుగర్, క్యాన్సర్లానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. ఈ సమస్యలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. మూత్రం రంగు మారినా, మూత్రం అసాధారణంగా ఉన్నా కిడ్నీ సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయకపోతే వ్యర్థాలను శుభ్రపరిచే ప్రక్రియ అస్తవ్యస్తమవుతుంది. ఫలితంగా ఆ వ్యర్థాలు రక్తంలో కలుస్తాయి, దాంతో నోట్లో చెడు రుచి కలుగుతుంది. కిడ్నీలు పూర్తిగా చెడిపోతే రుచి సామర్థ్యం, ఆకలి బాగా తగ్గిపోతుంది.
శస్త్రచికిత్స లేకుండానే 4 ఏళ్ల చిన్నారి గుండెలో రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు
హైదరాబాద్: ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు అత్యాధునిక మినిమల్ ఇన్వేసివ్ చికిత్స ద్వారా నాలుగేళ్ల చిన్నారి గుండెలో ఉన్న రంధ్రాన్ని ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే విజయవంతంగా మూసివేసి అరుదైన ఘనత సాధించారు. మాస్టర్ వియాన్ పూజారి అనే నాలుగేళ్ల చిన్నారి, కేవలం 11 కిలోల బరువుతో తరచూ ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, త్వరగా అలసిపోవడం, బరువు పెరగకపోవడం వంటి సమస్యలతో ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. వైద్యులు సమగ్రంగా పరీక్షించగా, చిన్నారికి ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ (ASD) అనే జన్యుపరమైన గుండె సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
మంచినీటిలో నానబెట్టి తినాల్సిన ఆహారాలు ఏమిటి?
గింజ ధాన్యాలను నీటిలో నానబెట్టుకుని తింటుంటే శరీరానికి పోషకాలు అందుతాయి. బాదంపప్పును నానబెట్టడం వల్ల వాటి పోషక విలువలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెపుతారు. అలాగే 6 ప్రసిద్ధ ఆహారాలను నీటిలో నానబెట్టి తింటే శరీరానికి పోషక విలువలను మరింగా పెంచుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కలుషితాలను తొలగించడానికి బియ్యాన్ని కాసేపు నీటిలో నానబెట్టాలని చెపుతారు, బియ్యాన్ని నీళ్లలో నానబెట్టి ఉడికిస్తే త్వరగా ఉడికిపోతుంది. నీటిలో నానబెట్టిన తర్వాత ఓట్స్, క్వినోవా ఉపయోగించడం ద్వారా హానికరమైన రసాయనాలను తొలగించి పోషక విలువలు పెరుగుతాయి.