శనివారం, 24 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 24 జనవరి 2026 (16:39 IST)

నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా దేవగుడి సినిమా విడుదలకు సిద్ధం

Abhinav Shourya, prabhu, Anushree, Raghu Kunche
Abhinav Shourya, prabhu, Anushree, Raghu Kunche
అభినవ శౌర్య, నరసింహ, అనుశ్రీ, రఘు కుంచె ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం.దేవగుడి.  ఈ నెల 30న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. పలువురు సినీ పాత్రికేయుల సమక్షంలో ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఈ చిత్ర ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు.పుష్యమి ఫిలిం మేకర్స్ బ్యానర్ పై బెల్లం సుధారెడ్డి సమర్పణలో బెల్లం రామకృష్ణ రెడ్డి రచనా దర్శకత్వంలో స్వీయ నిర్మాతగా రూపొందించారు.
 
ఈ సందర్భంగా దర్శక నిర్మాత బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ, స్నేహం, ప్రేమ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ వంటి అన్ని అంశాలు ఆకట్టుకుంటాయి. నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా మంచి కథా కథనాలతో ఈ సినిమాను రూపొందించాను. స్క్రీన్ ప్లే చాలా షార్ప్ గా ఉంటుంది. సినిమాలోని ఒక్కో సీన్ అలా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎక్కగా ల్యాగ్ అనిపించదు. ఈ చిత్రానికి కావాల్సినంత బడ్జెట్ పెట్టి నిర్మించాం. "దేవగుడి" సినిమా ప్రేక్షకులందరికీ నచ్చుతుంది. ఈ నెల 30న మా మూవీని థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నాం. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ తో పాటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి సెంటర్స్ లో  మా మూవీని రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. సాధారణ టికెట్ రేట్స్ తో మా మూవీ మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. దయచేసి పైరసీని ఎంకరేజ్ చేయకుండా థియేటర్స్ లోనే సినిమాను చూడండి. అన్నారు.
 
హీరో అభినవ్ శౌర్య మాట్లాడుతూ - హీరో కావాలనేది నా కల. ఎన్నో ఆడిషన్స్ చేశాను, కొన్నేళ్లు వేచి చూశాను. ఈ రోజు ఈ వేదిక మీద నిలబడటం సంతోషంగా ఉంది. మాకు ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేదు. కేవలం మా టాలెంట్ ను చూసి బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి గారు అవకాశం ఇచ్చారు. కొందరు తమను హీరోగా తీసుకుంటే కోట్ల రూపాయలు సినిమాకు బడ్జెట్ ఇస్తామన్నారు. అయినా ఆయన వినలేదు. బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఆయన ప్రతి సీన్ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఎన్నో వెర్షన్స్ స్క్రిప్ట్స్ రాశారు. చిన్న సినిమాలో ఏముంటుంది అనుకోవద్దు. చిన్న చిత్రాలను ఆదరిస్తేనే మాలాంటి కొత్త టాలెంట్ బయటకు వస్తుది. మీరంతా మా సినిమా చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ అనుశ్రీ మాట్లాడుతూ - తెలుగు హీరోయిన్ గా మీ ముందుకు "దేవగుడి" చిత్రంతో వస్తుండటం సంతోషంగా ఉంది. ఒక అమ్మాయి ఇండస్ట్రీలోకి వస్తే ఎంత నెగిటివ్ గా మాట్లాడుతారో తెలుసు. నేను ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అలా మాట్లాడిన వాళ్లే ఈ రోజు మా ఇంటికి రా అని పిలుస్తున్నారు. మా ఊరిలోనూ ఈ సినిమా పబ్లిసిటీ చేశారు. ఒకప్పుడు బాధపడిన నేను ఇప్పుడు గర్వంగా తలెత్తుకుని తిరుగుతున్నా. అందుకు బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి గారికి థ్యాంక్స్ చెబుతున్నా. ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ మీరంతా ఇష్టపడేలా ఉంటుంది. కొన్ని పవర్ ఫుల్ డైలాగ్స్ కూడా నాతో డైరెక్టర్ చెప్పించారు. అన్నారు.
 
నటుడు రఘుకుంచె మాట్లాడుతూ - ఈ సినిమాలో నేను కీలక పాత్రలో నటించాను. సీన్స్ తో పాటు యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి. నా కారుతో పాటు పది పదిహేను సుమోలతో ఛేజింగ్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటి భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్సులు నా కెరీర్ లో ఎప్పుడూ చేయలేదు. అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న మంచి చిత్రమిది. ఈ సినిమాకు మదీన్ ఇచ్చిన సాంగ్స్, బీజీఎం స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అవుతాయి. అన్నారు.
 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ కే మదీన్ మాట్లాడుతూ - "దేవగుడి" సినిమాకు మ్యూజిక్ చేసే అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక నిర్మాత బెల్లం రామకష్ణా రెడ్డి గారికి థ్యాంక్స్. ఆయనకు మంచి మ్యూజిక్ టేస్ట్ ఉంది. ఆయన సూచనలతో మంచి సాంగ్స్ చేశానని అనుకుంటున్నా. పాటలతో పాటు బీజీఎం మీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అన్నారు. 

స్మైలీ ఆకారంలో చంద్రుడు, శని, నెప్ట్యూన్.. ఆకాశంలో అద్భుతం

స్మైలీ ఆకారంలో చంద్రుడు, శని, నెప్ట్యూన్.. ఆకాశంలో అద్భుతంసూర్యుడు చుట్టూ గ్రహాలు ఒక వలయాకారంలో తిరుగుతుంటాయని అందరికీ తెలిసిందే. అందులో భూమి మీద ఉండే మనకు చంద్రుడు తప్ప మిగతావేమీ కనిపించవు. ఎప్పుడో అరుదుగా మానవ కంటికి ఇతర గ్రహాలు కనిపిస్తాయి. అవి కూడా ఒక్కోటి ఒక్కోసారి. కానీ ఒకే సారి మూడు గ్రహాలు వరుసగా కనిపిస్తే...అది కూడా స్మైలీ ఆకారంలో వుంటే ఇంకా ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. జనవరి 23న నిన్న ఆకాశంలో అద్భుతం జరిగింది. ఆకాశంలో మూడు గ్రహాలు కనువిందు చేశాయి. చంద్రుడు, శని, నెప్ట్యూన్ కలిసి స్మైలీ ఆకారంలో ఒకే ప్రాంతంలో దగ్గరగా కనిపించారు.

మహిళా మసాజ్ థెరపిస్ట్‌పై దాడి చేసిన మహిళ.. ఎందుకో తెలుసా?

మహిళా మసాజ్ థెరపిస్ట్‌పై దాడి చేసిన మహిళ.. ఎందుకో తెలుసా?ముంబైలోని వడాలాకు చెందిన ఒక మహిళ, యాప్ ఆధారిత సర్వీస్ ప్రొవైడర్‌కు చెందిన ఒక మహిళా మసాజ్ థెరపిస్ట్‌పై దాడి చేసిందని ఆరోపణలు వచ్చాయని పోలీసులు శుక్రవారం తెలిపారు. మసాజ్ చేయించుకుంటున్న సమయంలో అసౌకర్యంగా అనిపించడంతో ఆ మహిళ సెషన్‌ను మధ్యలోనే రద్దు చేయడంతో ఈ ఘటన జరిగిందని వారు చెప్పారు. ఈ సంఘటన బుధవారం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. 46 ఏళ్ల ఆ మహిళ తన ఫ్రోజెన్ షోల్డర్ చికిత్సలో భాగంగా మసాజ్ కోసం అపాయింట్‌మెంట్ బుక్ చేసుకుంది. తన ఫిర్యాదులో, మసాజ్ సమయంలో ఆ మహిళా థెరపిస్ట్ ప్రవర్తనతో తనకు అసౌకర్యంగా అనిపించిందని, అందుకే సెషన్‌ను రద్దు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నానని ఆమె పేర్కొంది.

కోతులపై విషప్రయోగం.. దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు

కోతులపై విషప్రయోగం.. దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులుతెలంగాణలోని కామారెడ్డి జిల్లా భిక్నూర్ మండలం అంతంపల్లి గ్రామంలో విషప్రయోగం చేసి చంపిన అనేక కోతుల మృతదేహాలు లభించడం స్థానికులలో, జంతు సంక్షేమ సంఘాలలో ఆందోళన కలిగించింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. స్ట్రే యానిమల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే స్వచ్ఛంద సంస్థకు చెందిన క్రూయల్టీ ప్రివెన్షన్ మేనేజర్ గౌతమ్ మాట్లాడుతూ, గ్రామంలో విషప్రయోగం ద్వారా అనేక కోతులను చంపి పడేసినట్లు తమ సంస్థకు సమాచారం అందిందని తెలిపారు.

కుటుంబ కలహాలు... నలుగురిని కాల్చి చంపేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. అసలేం జరిగింది?

కుటుంబ కలహాలు... నలుగురిని కాల్చి చంపేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. అసలేం జరిగింది?అమెరికాలో జరిగిన ఒక ఘోరమైన కుటుంబ కలహంలో ఒక భారతీయ పౌరుడితో సహా నలుగురు మరణించారు. లారెన్స్‌విల్‌లోని ఒక ఇంట్లో జరిగిన ఈ కాల్పుల ఘటన, ప్రశాంతంగా ఉండే ఆ ప్రాంతాన్ని తీవ్ర ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. ఈ కాల్పులు జనవరి 23, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 2:30 గంటల ప్రాంతంలో గ్విన్నెట్ కౌంటీలోని ఒక నివాసంలో జరిగాయి. మృతులను మీము డోగ్రా, గౌరవ్ కుమార్, నిధి చందర్,హరీష్ చందర్‌గా గుర్తించారు. భారతీయ కుటుంబ కాల్పులకు గృహ కలహమే కారణం. బాధితులందరూ ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారని, ఈ హింస గృహ కలహం వల్లే జరిగిందని పోలీసులు ధృవీకరించారు.

రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాలకు సన్నద్ధమవుతున్న తెలంగాణ సర్కారు

రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాలకు సన్నద్ధమవుతున్న తెలంగాణ సర్కారుతెలంగాణ ప్రభుత్వం వివిధ శాఖలపై సమగ్ర సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాలకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఈ సమావేశాలు శనివారం ప్రారంభమై ఫిబ్రవరి 5 వరకు కొనసాగుతాయి. ఇందులో 2026-27 రాష్ట్ర బడ్జెట్‌కు సంబంధించిన అదనపు కేటాయింపులు, కోతలపై దృష్టి సారిస్తారు. జనవరి 24న వ్యవసాయం, మార్కెటింగ్, జౌళి, పంచాయతీరాజ్, నీటి సరఫరా, మహిళా సంక్షేమ శాఖల అధికారులు చర్చల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక అవసరాలను అంచనా వేయడం, ప్రస్తుత ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా కేటాయింపులను సవరించడం ఈ సమీక్షల లక్ష్యం.

Watch More Videos

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com