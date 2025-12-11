Double Decker Bus: సింహాచలానికి డబుల్ డెక్కర్ బస్సు సర్వీస్
ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన సింహాచలానికి ఇప్పుడు డబుల్ డెక్కర్ బస్సు సర్వీస్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనితో నగరంలో నడుస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ టూరిస్ట్ బస్సుల సేవలు ఈ కొండపై ఉన్న పుణ్యక్షేత్రం వరకు విస్తరించాయి. పర్యాటక శాఖ అధికారులు గురువారం ఈ సర్వీస్ ప్రారంభమైందని ప్రకటించారు.
పర్యాటకాన్ని, యాత్రికుల సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరచడమే ఈ విస్తరణ లక్ష్యమని పర్యాటక శాఖాధికారులు తెలిపారు. వాస్తవానికి విశాఖపట్నం నగరంలో ఒక పర్యాటక ఆకర్షణగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు ఇప్పుడు సందర్శకులను నేరుగా సింహాచలానికి చేరవేస్తాయి.
ఈ సర్వీస్ నగర పర్యాటకులకు మాత్రమే కాకుండా, శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవాలయాన్ని సందర్శించే భక్తులకు కూడా ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని, వారికి సౌకర్యవంతమైన, సుందరమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.