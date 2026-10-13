Bigg Boss Telugu 10: డబుల్ ఎలిమినేషన్... మనస్సు విప్పిన చరణ్ మహాదేవ్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 కంటెస్టెంట్ త్రిగుణ్, హౌస్లో తన వివాదాస్పద ఆట తీరు కారణంగా సోషల్ మీడియాలో అత్యంత చర్చనీయాంశమైన కంటెస్టెంట్గా మారాడు. తన గుర్తింపును పెంచుకోవడంపైనే పూర్తిగా దృష్టి సారించడం వల్ల ప్రేక్షకులు అతని గురించి మాట్లాడుకునేలా చేస్తున్నాడు.
Charan Mahadev
త్రిగుణ్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు, దూషించే భాష అతన్ని ప్రేక్షకులలో బాగా పాపులర్ చేశాయి. అతని దూకుడు ప్రవర్తనపై విమర్శలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రేక్షకులనుండి అతనికి భారీ మద్దతు లభిస్తోంది. దీనికి నిదర్శనం అతని ఓటింగ్ శాతం. త్రిగుణ్ ఓటింగ్ గ్రాఫ్ నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉంది.
హౌస్లో త్రిగుణ్ ప్రదర్శన పట్ల షో నిర్వాహకులు కూడా సంతోషంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. అందుకే వారు అతనికి తగినంత స్క్రీన్ టైమ్ ఇస్తున్నారు. త్రిగుణ్ ప్రేక్షకులను ఎంతకాలం అలరిస్తాడో వేచి చూడాలి. ఒకవేళ అతను ఇదే ఆట తీరును కొనసాగిస్తే, టాప్ 5 ఫైనలిస్టులలో ఒకరిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 ఎంత ఊహించని మలుపులతో సాగుతోందంటే, షో నిర్వాహకుల తదుపరి నిర్ణయం ఏమిటో అంచనా వేయడం కష్టంగా మారింది. ఆదివారం నాటి ఎపిసోడ్లో, షో నిర్వాహకులు ప్రేక్షకులకు రెట్టింపు డ్రామాను అందించారు. ముందుగా, శివ రాజ్కుమార్, రామకృష్ణ, దక్ష, శ్వేత నాయుడు, నీతూ నటరాజ్ అనే ఐదుగురు కంటెస్టెంట్లు వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా హౌస్లోకి ప్రవేశించారు.
మరోవైపు, షో హోస్ట్ నాగార్జున అపూర్వ, చరణ్లకు ఎగ్జిట్ డోర్ చూపించారు. అవును, ఇది డబుల్ ఎలిమినేషన్ (ఒకేసారి ఇద్దరు బయటకు వెళ్లడం). షో నుండి ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత, చరణ్ మహాదేవ్ తన ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుతూ, ప్రేక్షకుల ఓట్ల ద్వారా నేను రెండుసార్లు హౌస్లోకి ప్రవేశించాను, కానీ రెండుసార్లూ తోటి కంటెస్టెంట్ల నిర్ణయం వల్లే ఎలిమినేట్ అయ్యాను.. అని పేర్కొన్నారు.
టాస్క్లలో బాగా రాణిస్తూ, ప్రారంభ రోజులతో పోలిస్తే తన ఆటలో ఎంతో మెరుగుదల చూపించినప్పటికీ ఎలిమినేట్ కావడం తనను నిరాశకు గురిచేసిందని చరణ్ చెప్పారు. హౌస్లోకి తిరిగి ప్రవేశించే అవకాశం కొద్దిమందికి మాత్రమే లభిస్తుందని, ఆ అవకాశం దక్కించుకున్న వారిలో తాను, చైత్ర ఉన్నామని ఆయన తెలిపారు.
"అగ్నిపరీక్ష నుంచి బిగ్ బాస్ వరకు ప్రేక్షకుల నుంచి నాకు లభించిన ప్రేమ, మద్దతును నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను" అని ఆయన అన్నారు. అలాగే, తనపై నిరంతరం చూపిస్తున్న ప్రేమ, మద్దతుకు గాను అభిమానులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.