Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 హౌస్లో నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 హౌస్లో నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. నామినేషన్ల సమయంలో కంటెస్టెంట్లు గొడవ పడటం కనిపించింది. నామినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్ల జాబితా సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ వారం ఎలిమినేషన్ కోసం వంశీ, అమన్, వర్షిణి, త్రిగుణ్, ఝాన్సీ, ముఖేష్, రోహిత్ నామినేట్ అయ్యారు.
ఈ ప్రకటన తరువాత, ఈ వారం ఎలిమినేషన్ పోరు వర్షిణి మరియు వంశీ మధ్య ఉండవచ్చని నెటిజన్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ వారాంతంలో వంశీ షో నుండి ఎలిమినేట్ కావచ్చని ప్రేక్షకులు కూడా ఊహిస్తున్నారు. వంశీ నిజంగా ఎలిమినేట్ అవుతాడా లేదా అనేది వేచి చూడాలి.
మరోవైపు బిగ్బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్లో ఐదో వారం కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. హౌస్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకువచ్చేందుకు ఐదుగురు వైల్డ్కార్డు కంటెస్టెంట్లను రంగంలోకి దించిన నిర్వాహకులు.. మరోవైపు ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లను బయటకు పంపించారు.
ఆదివారం జరిగిన ఎపిసోడ్లో అపూర్వ, చరణ్ ఎలిమినేట్ కావడంతో హౌస్లో సమీకరణాలు మారిపోయాయి. ముఖ్యంగా చరణ్ ఎలిమినేషన్ సమయంలో షాలినికి వచ్చిన మద్దతు, కొత్తగా హౌస్లోకి వచ్చిన కంటెస్టెంట్లంతా ఆమెనే టార్గెట్ చేస్తామని చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది.