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  4. Dham Dham song from Chakora unveiled by G.V. Prakash Kumar
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (13:43 IST)

జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్ ఆవిష్కరించిన చకోర లోని ధమ్ ధమ్ సాంగ్

Chakora - Shravan, Malaika
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (13:43 IST)
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Chakora - Shravan, Malaika
మాస్ పోయెట్రీతో మ్యూజికల్ లవ్ స్టోరీగా తెరకెక్కిన ‘చకోర – Lunar Love Bird’ చిత్రంలోని సెకండ్ ఎనర్జటిక్ సాంగ్ ‘ధమ్ ధమ్ ’ లిరికల్ వీడియోను  GV ప్రకాష్ కుమార్ ఆవిష్కరించారు. High Joy Commercials బ్యానర్‌పై డా. చింతాడ హేమారావు నిర్మాతగా, VIP – Vintage Iconic Pictures నిర్మాణ సారథ్యంలో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. ప్రముఖ దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ వద్ద ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన మంగా శ్రీనివాస్ ఈ చిత్రంతో నూతన దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు.
 
 
శ్రవణ్, మలైకా టి. వాసుపల్‌ను సరికొత్త ప్రేమ జంటగా పరిచయం చేస్తూ ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఆణిముత్యాల్లాంటి పాటలతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి ప్రిన్స్ హెన్రీ సంగీతం అందిస్తున్నారు. రామజోగయ్య శాస్త్రి ఈ సాంగ్ కు సాహిత్యం అందించారు. డాన్స్ మాస్టర్ మెహర్ బాబా కొరియోగ్రఫీ అందించారు. నూతన గాయని అభిఖ్య తనికెళ్ళ ఈ ఎనర్జటిక్ సాంగ్ ని పాడారు.. ఈ సాంగ్ యువతని ఊర్రూతలూగించేలా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని ఈ సందర్భంగా మ్యూజికల్ హీరో - ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు శ్రీ.GV ప్రకాష్ కుమార్ గారు ప్రశంసించారు.
 
‘చకోర – Lunar Love Bird’ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 8న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. TSeies Music ద్వారా చిత్ర ఆడియో ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.
 
నటీనటులు - శ్రవణ్, మలైకా టి వాసుపల్, అనుష్క లూహార్, యామిని, ఎల్ బి శ్రీరామ్, సుమన్, బ్రహ్మాజీ, ఇంద్రజ, మణి చందన, నెల్లూరు సుదర్శన్, ప్రభావతి, మాధవి ప్రసాద్, జనార్దన్, ఆకెళ్ళ గోపాల కృష్ణ, వంగపండు,వంశీ, సుమంత్, భాను, సూర్య మాకిరెడ్డి, తదితరులు
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా 32వ ISOI జాతీయ సదస్సు

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