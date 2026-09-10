రంగారెడ్డిలో బుల్లెట్ రైలు కోసం 796.28 ఎకరాల భూసేకరణ.. నోటిఫికేషన్ జారీ
రంగారెడ్డిలో బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టు కోసం భూసేకరణ జరుగుతోంది. బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్ట్ కోసం బహదూర్గూడలో 796.28 ఎకరాల భూమిని సేకరించేందుకు రంగారెడ్డి జిల్లా యంత్రాంగం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఇంటిగ్రేటెడ్ మొబిలిటీ హబ్ పేరుతో శంషాబాద్ విమానాశ్రయం సమీపంలోని బహదూర్గూడలో ఈ భూమిని సేకరించనున్నారు.
దీనికి సంబంధించి ఇటీవల ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. హైదరాబాద్-ముంబై, హైదరాబాద్-బెంగళూరు, అమరావతి కారిడార్ల మీదుగా హైదరాబాద్-చెన్నై మార్గాల్లో బుల్లెట్ రైళ్ల రాకపోకలను సులభతరం చేయడానికి, అలాగే బహదూర్గూడ నుండే వాటి కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేశారు.
శంషాబాద్-తుక్కుగూడ ఔటర్ సర్వీస్ రోడ్డు సమీపంలోని బహదూర్గూడలో 750 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని, 46.28 ఎకరాల పట్టా భూములను సేకరించేందుకు రెవెన్యూ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఫిబ్రవరి 2026లో, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ భారతదేశంలో ఏడు హై-స్పీడ్ రైల్వే కారిడార్లను ప్రకటించారు. వీటిలో హైదరాబాద్-పుణె, హైదరాబాద్-చెన్నై, హైదరాబాద్-బెంగళూరు నగరాలను అనుసంధానించే హై-స్పీడ్ బుల్లెట్ రైలు కారిడార్లు కూడా ఉన్నాయి.