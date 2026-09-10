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  4. Govt to Acquire 796.28 Acres in Bahadurguda for Bullet Project
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (13:15 IST)

రంగారెడ్డిలో బుల్లెట్ రైలు కోసం 796.28 ఎకరాల భూసేకరణ.. నోటిఫికేషన్ జారీ

bullet train
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (13:15 IST)
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రంగారెడ్డిలో బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టు కోసం భూసేకరణ జరుగుతోంది. బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్ట్ కోసం బహదూర్‌గూడలో 796.28 ఎకరాల భూమిని సేకరించేందుకు రంగారెడ్డి జిల్లా యంత్రాంగం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఇంటిగ్రేటెడ్ మొబిలిటీ హబ్ పేరుతో శంషాబాద్ విమానాశ్రయం సమీపంలోని బహదూర్‌గూడలో ఈ భూమిని సేకరించనున్నారు. 
 
దీనికి సంబంధించి ఇటీవల ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. హైదరాబాద్-ముంబై, హైదరాబాద్-బెంగళూరు, అమరావతి కారిడార్ల మీదుగా హైదరాబాద్-చెన్నై మార్గాల్లో బుల్లెట్ రైళ్ల రాకపోకలను సులభతరం చేయడానికి, అలాగే బహదూర్‌గూడ నుండే వాటి కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేశారు. 
 
శంషాబాద్-తుక్కుగూడ ఔటర్ సర్వీస్ రోడ్డు సమీపంలోని బహదూర్‌గూడలో 750 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని, 46.28 ఎకరాల పట్టా భూములను సేకరించేందుకు రెవెన్యూ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఫిబ్రవరి 2026లో, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ భారతదేశంలో ఏడు హై-స్పీడ్ రైల్వే కారిడార్లను ప్రకటించారు. వీటిలో హైదరాబాద్-పుణె, హైదరాబాద్-చెన్నై, హైదరాబాద్-బెంగళూరు నగరాలను అనుసంధానించే హై-స్పీడ్ బుల్లెట్ రైలు కారిడార్లు కూడా ఉన్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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