డీఎస్సీపై వైకాపా చీఫ్ జగన్ ప్రశ్నల వర్షం... కుమారుడిని కాపాడుతున్న సీఎం బాబు
డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించి ప్రతిపక్షం లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ ఎందుకు స్పందించడం లేదని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గురువారం ప్రశ్నించారు. డీఎస్సీ పరీక్షా పత్రాల తయారీ, పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను ఒకే వ్యక్తి చేతిలో ఎందుకు ఉంచారని, అలాగే ప్రభుత్వం జీవో నం. 4, జీవో నం. 47లను ఎందుకు ప్రవేశపెట్టిందని ఆయన నిలదీశారు.
నియామక ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత జీవోలను ఎందుకు మార్చారని కూడా ఆయన ప్రశ్నించారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో అక్రమాలు వరుసగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయని జగన్ ఆరోపించారు. చంద్రబాబు నాయుడు కుంభకోణాల చరిత్రలో డీఎస్సీ వ్యవహారాన్ని ఒక ముఖ్యమైన ఉదాహరణగా అభివర్ణించారు. ఎలాంటి పరీక్ష నిర్వహించకుండానే క్రీడా కోటా కింద 372 పోస్టులను ఎలా భర్తీ చేశారని ఆయన ప్రశ్నించారు.
జీవో నెం. 4, జీవో నెం. 47 అక్రమాలకు మార్గం సుగమం చేయగా, పని పూర్తయ్యాక ఆ అక్రమాలను కప్పిపుచ్చడానికి లేదా మూసివేయడానికి జీవో నం. 23, 25, 56లను తర్వాత తీసుకొచ్చారని ఆయన ఆరోపించారు.
ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగానే డీఎస్సీ కుంభకోణంపై విచారణను నీరుగారుస్తోందని, తన కుమారుడిని కాపాడుకునేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయత్నిస్తున్నారని జగన్ ఆరోపించారు. నిరుద్యోగ యువత జీవితాలు, భవిష్యత్తుతో ప్రభుత్వం చెలగాటం ఆడుతోందని ఆయన విమర్శించారు.