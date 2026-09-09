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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (17:44 IST)

తెలంగాణలో పెరుగుతున్న ఉల్లిపాయల ధరలు.. కిలో ధర రూ.80

Onions
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (17:44 IST)
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తెలంగాణ అంతటా ఉల్లిపాయల ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. అనేక మార్కెట్లలో రిటైల్ ధరలు కిలోకు సుమారు రూ.40 నుండి రూ.60కి పెరిగి, ప్రస్తుతం రూ.80 స్థాయికి చేరుకున్నాయి. కొన్ని రోజుల క్రితం కిలో రూ.60 చొప్పున అమ్ముడైన ఉల్లిపాయల ధరలు ఆ తర్వాత మరింత పెరగడంతో, సామాన్యుల గృహ బడ్జెట్‌లపై భారం పడుతోంది. మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ ప్రధాన ఉల్లిపాయ ఉత్పత్తి కేంద్రాలలో ఒకటి.. ఇది తెలంగాణకు కీలక సరఫరా వనరుగా ఉంది. 
 
మహారాష్ట్ర నుండి ఉల్లిపాయలు పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల మార్కెట్లకు రవాణా చేయబడతాయి. అలాగే, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలు ప్రాంతం నుండి కూడా తెలంగాణకు ఉల్లిపాయలు వస్తుంటాయి. కొత్త పంట రావడంలో జాప్యం, ప్రధాన ఉల్లి సాగు ప్రాంతాలలో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఏర్పడిన సరఫరా కొరతే ఈ ధరల భారీ పెరుగుదలకు కారణమని వ్యాపారులు పేర్కొన్నారు. 
 
గతంలో వినియోగదారులు రూ.100కు దాదాపు 3 కిలోల ఉల్లిపాయలను కొనుగోలు చేసేవారు. కానీ ధరల పెరుగుదల కారణంగా ఇప్పుడు ఆ పరిమాణం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. ఈ పరిస్థితి హోల్‌సేల్ మార్కెట్లపై కూడా ప్రభావం చూపింది. హైదరాబాద్‌లోని మలక్‌పేట ఉల్లి మార్కెట్‌కు గతంలో రోజుకు సుమారు 25,000 బస్తాల సరుకు వచ్చేదని, అయితే ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య దాదాపు 15,000-17,000 బస్తాలకు తగ్గిందని వ్యాపారులు తెలిపారు. 
 
మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల ఉల్లి పంటలు దెబ్బతిన్నాయి, కొన్ని పొలాలు నీట మునిగాయి. అదే సమయంలో, కర్నూలు, అనంతపురం సహా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తగినంత వర్షపాతం లేకపోవడం కూడా పంట ఉత్పత్తిపై ప్రభావం చూపింది. 
 
సరఫరా కొరతకు ఈ కారణాలే దోహదపడ్డాయని వ్యాపారులు పేర్కొన్నారు. ప్రధాన ఉత్పత్తి ప్రాంతాల నుండి సరుకు రాక తగ్గడంతో, తెలంగాణలోనే కాకుండా ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, తెలుగు రాష్ట్రాలతో సహా అనేక ప్రధాన నగరాలు, రాష్ట్రాల్లో ఉల్లి ధరలు పెరుగుతున్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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