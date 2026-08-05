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Written By దేవీ
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (17:54 IST)

Dhanush: పాఠశాలకు మూడు అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మించి విరాళంగా ఇచ్చిన ధనుష్

Dhanush at Saligramam, Thai Sathya Matriculation School
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (17:54 IST)
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Dhanush at Saligramam, Thai Sathya Matriculation School
సాలిగ్రామంలోని 'తాయ్ సత్య మెట్రిక్యులేషన్ స్కూల్'లో సాధారణ పైకప్పుతో ఉన్న పాత నిర్మాణాన్ని తొలగించి, దాని స్థానంలో ధనుష్ మూడు అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మించినట్లు సమాచారం. ఈ కొత్త భవనానికి 'ధనుష్ బ్లాక్' అని పేరు పెట్టారు. ధనుష్ తన పాఠశాల విద్యను (10వ తరగతి వరకు) ఇదే విద్యాసంస్థలో పూర్తి చేసిన సంగతి తెలిసిందే. 
 
ఈ కొత్త భవన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ఇటీవల జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ధనుష్ తన పాఠశాల సహాధ్యాయి, సినిమాటోగ్రాఫర్ కుమరన్‌తో కలిసి కనిపించారు. వీరిద్దరూ 1999 బ్యాచ్‌కు చెందిన విద్యార్థులు. ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా, ధనుష్ తన ఉపాధ్యాయులందరి పాదాలను తాకి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. వారితో కలిసి ఫోటోలకు కూడా పోజులిచ్చారు; ఇది ఎంతో భావోద్వేగభరితమైన మరియు చిరస్మరణీయమైన క్షణంగా నిలిచింది.
 
కార్యక్రమం అనంతరం సినిమాటోగ్రాఫర్ కుమరన్ మాట్లాడుతూ, ధనుష్, నా భార్య, నేను 10వ తరగతి వరకు ఇక్కడే చదువుకున్నాము. ఆ తర్వాత, ధనుష్,  నేను మరో పాఠశాలలో మా 'ప్లస్ టూ' (ఇంటర్మీడియట్) పూర్తి చేశాము. తను సినిమాల్లోకి వెళ్ళాడు, నేను ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి, అనుకోకుండా సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టాను. చివరికి నేను సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా మారి, 'తంగమగన్' వంటి చిత్రాలలో ధనుష్‌తో కలిసి పనిచేశాను," అని చెప్పారు.
 
కుమరన్ ఇంకా ఇలా అన్నారు, "పాఠశాల భవనాల పరిస్థితి గురించి ధనుష్ ఆరా తీసి, స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి ఈ గొప్ప సహాయాన్ని అందించారు. మమ్మల్ని మరింతగా కదిలించిన విషయం ఏమిటంటే, అతను మరికొన్ని భవనాలను కూడా ఆధునీకరిస్తానని మరియు ఖాళీ స్థలాల్లో కొత్త భవనాలను నిర్మిస్తానని చెప్పారు. అతని ఈ చర్య నిజంగా మా హృదయాలను తాకింది."
 
కెరీర్ పరంగా చూస్తే,  ఇటీవల ప్రకటించిన 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో నటన మరియు దర్శకత్వ విభాగాల్లో రెండు జాతీయ అవార్డులను గెలుచుకున్న ధనుష్, ప్రస్తుతం రాజ్‌కుమార్ పెరియసామి దర్శకత్వంలో 'ఓమ్' (Om) చిత్రంలో పని చేస్తున్నారు. ఇందులో ఆయన మలయాళ సూపర్ స్టార్ మమ్ముట్టితో కలిసి ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
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దేవీ
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