మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026
మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026 (12:48 IST)

Happy Anniversary Namrata Mahesh, 21 ఏళ్ల పెళ్లిబంధం సంబరాలు

Namrata Mahesh
టాలీవుడ్ ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్‌ల పెళ్లిరోజు ఫిబ్రవరి 10. నేటితో వారికి పెళ్లి జరిగి 21 ఏండ్లు నిండాయి. ఈ సందర్భంగా మహేష్ బాబు అభిమానులు ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు పంపుతున్నారు. తమ అభిమాన జంట కలకాలం వర్థిల్లాలంటూ ఆశీర్వాదాలు ఇస్తున్నారు.
 
మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ తొలిసారిగా 2000 సంవత్సరంలో వంశీ చిత్రం సెట్లో కలిసారు. ఆ తర్వాత 2005, ఫిబ్రవరి 10న ముంబైలో వీరి వివాహం జరిగింది. 1993లో మిస్ ఇండియాగా ఎంపికైన నమ్రతా ఆ తర్వాత సినీ నటిగా ఎన్నో చిత్రాల్లో నటించారు. మహేష్ బాబుతో వివాహం జరిగాక సినిమాల్లో నటించడం మానేశారు. నమ్రత-మహేష్ బాబు ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎంతోమందికి సాయం చేస్తున్నారు.
 
మహేష్ బాబు-నమ్రతలకు గౌతమ్ కృష్ణ, సితార పిల్లలు. గౌతమ్ కృష్ణ చదువుతూనే నటనలో శిక్షణ తీసుకుంటున్నట్లు సమచారం. సితార ప్రముఖ ఆభరణాల కంపెనీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ఇదిగో ఈ 50 వేలు తీసుకుని చెప్పులు షాపు పెట్టుకో: మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సాయం

ఇదిగో ఈ 50 వేలు తీసుకుని చెప్పులు షాపు పెట్టుకో: మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సాయంజగ్గారెడ్డి. ఆయన మాట తీరు వేరు. అలాగే ఆయన అందరికంటే డిఫరెంట్. సాయం చేయడంలో కానీ, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడటంలో కానీ. సూటిగా సుత్తి లేకుండా చెప్పేస్తారు. చెప్పిన మాటను తు.చ తప్పకుండా పాటిస్తారు కూడా. మరోసారి జగ్గారెడ్డి తన పెద్దమనసును చాటుకున్నారు. రోడ్డు ప్రక్కనే చెప్పులు కుట్టుకుని జీవనం సాగిస్తున్న కార్మికుని వద్దకు వచ్చి అతడి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రోజంతా కష్టపడితే వచ్చే డబ్బు ఎంతని అడిగి తెలుసుకున్నారు. చెప్పులు కుట్టుకుంటూ చిన్న డబ్బాలా ఏర్పాటు చేసి మరిన్ని చెప్పులు పెడితే కాస్తంత డబ్బులు వస్తాయంటూ కార్మికుడు చెప్పడంతో, దానికయ్యే ఖర్చు ఎంత అని అడిగారు.

అలాంటి అపవిత్రమైన తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం మనం తిన్నామా?: దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదన

అలాంటి అపవిత్రమైన తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం మనం తిన్నామా?: దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదనతిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి లడ్డూ కల్తీ చేసి స్వామి వారికి నైవేద్యం పెట్టడం ఎంత అపచారం అంటూ ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... స్వామివారి కోట్లాదిమంది భక్తులు తాము ప్రసాదంగా తీసుకున్న లడ్డూ జంతుకొవ్వుతో అపవిత్రమైనదా అంటూ మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్నారు. ఈ లడ్డూపై ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆయన కుమారుడు నారా లోకేష్ ఇద్దరూ లడ్డూలో జంతు కొవ్వు కలిసిందని అంటున్నారు. ఇది సిట్ రిపోర్టులో వుందని అంటున్నారు.

సొంత చెల్లిని పెళ్లి చేసుకుని గర్భవతిని చేసిన సోదరుడు.. కోర్టు తీర్పు ఇదే...

సొంత చెల్లిని పెళ్లి చేసుకుని గర్భవతిని చేసిన సోదరుడు.. కోర్టు తీర్పు ఇదే...సొంత చెల్లిని వివాహం చేసుకుని ఆమె గర్భందాల్చేవరకు సొంత అన్న లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ కేసులో విజయవాడ పోక్సో కోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చారు. ఈ కేసులో దోషిగా తేలిన ఆ యువకుడు చనిపోయేంతవరకు జైలుశిక్ష విధిస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. తాజాగా వెలువడిన ఈ తీర్పు వివరాలను పరిశీలిస్తే,

నిద్రమాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన లేడీ కానిస్టేబుల్.. ఆపై సస్పెన్షన్... ఎందుకంటే...

నిద్రమాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన లేడీ కానిస్టేబుల్.. ఆపై సస్పెన్షన్... ఎందుకంటే...ఏపీలోని నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం పోలీస్ స్టేషనులో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ నిద్రమాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. పైగా, పోలీస్ శాఖ నిబంధనలను అతిక్రమించి విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించినందుకుగాను పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు ఆమెను సస్పెండ్ చేశారు. జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

మహిళలకు మరో శుభవార్త చెప్పిన ఏపీఎస్ఆర్టీసీ.. ఆ బస్సుల్లో కూడా ఉచిత ప్రయాణం

మహిళలకు మరో శుభవార్త చెప్పిన ఏపీఎస్ఆర్టీసీ.. ఆ బస్సుల్లో కూడా ఉచిత ప్రయాణంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మహిళలకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ మరో శుభవార్త చెప్పింది. మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా నడిపే ప్రత్యేక బస్సుల్లో కూడా ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చని వెల్లడించింది. మహాశివరాత్రికి రాష్ట్రంలోని అనేక శైవక్షేత్రాలకు ప్రత్యేక బస్సులను ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ నడుపనుంది. ముఖ్యంగా, శ్రీశైలం, కోటప్పకొండలకు వందల సంఖ్యలో ఈ ప్రత్యేక బస్సులను నడిపేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ బస్సులోనూ మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చని తెలిపింది.

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.
