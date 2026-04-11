శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026 (19:55 IST)

Varuntej :: కొరియన్ కనకరాజు నుంచి ‘కమ్సాహంనిదా రిలీజ్

Korean Kanakaraju, Ritika
వరుణ్ తేజ్ 'కొరియన్ కనకరాజు' వేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను చివరి దశకు చేరుకుంది. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం, భారతీయ, కొరియన్ నేపథ్యాలలో హారర్, కామెడీ,క్రాస్ కల్చర్ మేళవింపుతో పుల్ లెంత్ ఎంటర్టైనర్ గా రూపొందుతోంది.

ఈ క్యారెక్టర్ కోసం అద్భుతమైన మేకోవర్ అయిన వరుణ్ తేజ్, మునుపెన్నడూ చూడని పాత్రతో ప్రేక్షకులను సర్ ప్రైజ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. చిత్ర బృందం ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ మొదటి సింగిల్ 'కమ్సాహంనిదా'ను విడుదల చేసింది.
 
ఎస్.ఎస్. థమన్ సంగీతం అందించిన ఈ పాట రితికా నాయక్ సరదాగా 'కమ్సాహంనిదా' అని పలకడంతో ప్రారంభమవుతుంది. దానికి అర్థం ఏమిటని వరుణ్ తేజ్ ఆసక్తిగా అడుగుతాడు. కొరియన్ భాషలో 'ధన్యవాదాలు' అనే సమాధానం చెప్పడం, వారి మధ్య ఉన్న ప్రేమకు చక్కటి నాంది పలుకుతుంది. ఈ పాటను సున్నితమైన కొరియన్ టచ్స్, ఆకట్టుకునే మెయిన్‌స్ట్రీమ్ ఎలిమెంట్స్ తో మేళవించి అద్భుతంగా కంపోజ్ చేశారు. కాసర్ల శ్యామ్ రచన కొత్త ప్రేమలోని అమాయకత్వాన్ని ప్రజెంట్ చేయగా, సిద్ శ్రీరామ్ సాఫ్ట్ వోకల్స్ ఎమోషన్ ని మరోస్థాయికి తీసుకువెళ్తుంది. యాష్ మాస్టర్ రూపొందించిన కొరియోగ్రఫీ పాటలోని హ్యాపీ వైబ్‌ను ప్రజెంట్ చేస్తూ విజువల్‌గా ఆకట్టుకుంటుంది.
 
మాస్, రగ్డ్ లుక్‌లో కనిపించిన వరుణ్ తేజ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఎనర్జీతో కట్టిపడేశారు. రితికాతో ఆయన కెమిస్ట్రీ కొత్తగా, ఫ్రెష్‌గా అనిపిస్తుంది. థమన్ బీట్‌లకు తగ్గట్టు వీరి కాంబినేషన్ సాంగ్‌కు ఇన్‌స్టంట్ రీపీట్ ఫీల్‌ను ఇస్తుంది.
 
ఈ పాట సినిమా ప్రమోషన్స్‌కు సరైన జోష్ ఇచ్చింది. ఇందులో ప్రేమతో పాటు వినోదం కూడా ఉండబోతుందనే సంకేతాలు ఇస్తుంది. ఇప్పటికే వరుణ్ తేజ్ పుట్టినరోజున రిలీజ్ చేసిన టైటిల్ గ్లింప్స్ వైరల్ అయింది. “కొరియన్ కనకరాజు” అనే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా హారర్-కామెడీగా అదిరిపోయే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇవ్వబోతుంది. 
 
ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రఫీ మనోజ్ రెడ్డి కటాసాని అందిస్తుండగా, ఎడిటింగ్ సత్యా జి నిర్వహిస్తున్నారు. షూటింగ్ దాదాపు పూర్తికావడంతో మేకర్స్ త్వరలో రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించనున్నారు.

ఉద్యోగినులకు గొడ్డు మాంసం తినిపించి... లైంగిక వేధింపులు.. ఎక్కడ?మహారాష్ట్రలో నాసిక్‌లో ఉన్న ఓ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలో అత్యంత దారుణమైన ఘటన ఒకటి వెలుగు చూసింది. ఆ కంపెనీలో పని చేసే ఉద్యోగినులపై లైంగిక వేధింపులు, మానసికంగా హింసించడం, బలవంతంగా నమాజ్ చేయించడం, బీఫ్ తినిపించడం, మత మార్పిడికి యత్నించినట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ కేసుకు సంబంధించి కంపెనీ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ (హెచ్ర్) సహా ఏడుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

ఆ గ్రామంలో అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తే వీధులను శుభ్రం చేయాల్సిందే...మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఓ గ్రామంలో నివసించే ప్రజలు అసభ్య పదజాలంతో ఇతరులను దూషిస్తే కఠిన శిక్షలను అనుభవించాల్సిందే. పైగా, అపరాధం చెల్లించాల్సి. అలాగే, వీధులు కూడా శుభ్రం చేయాల్సివుంటుంది. ఇంతకీ ఆ గ్రామం ఎక్కడ ఉందనేకదా మీ సందేహం. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బుర్హాన్పూర్ జిల్లాలోని బోర్సర్‌ అనే గ్రామం ఉంది. ఈ గ్రామంలో అసభ్య పదజాలం వాడితో కఠిన శిక్ష తప్పదని, నోరు జారితే రూ.500 జరిమానా లేదా గంటపాటు గ్రామ వీధులను శుభ్రం చేయాలనే నిబంధనను అమలు చేస్తున్నారు. తమ గ్రామంలో సభ్యత, సంస్కారం, మర్యాదను పెంపొందించేందుకు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సత్ఫాలితాలనిస్తోంది.

బాలుడిపై లైంగిక దాడి... గొంతు కోసి చంపేశారు.. ఎక్కడ?బీహార్ రాష్ట్రంలోని జేహనాబాద్‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల హాస్టల్‌‍లో జరిగిన ఐదేళ్ల బాలుడు దారుణ హత్యలోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. పాఠశాల క్యాంటీన్‍లో పని చేసే గార్డే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు తేలింది. బాలుడిపై లైంగికదాడి చేసి ఆ తర్వాత గొంతుకోసి చంపినట్టు నిందితుడు పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు. హత్యకు ఉపయోగించిన పదునైన బ్లేడును స్వాధీనం చేసుకుని నిందితుడు ముఖేశ్ (46)ను అరెస్టు చేశారు. అంతకుముందు ఈ కేసులో హాస్టల్ నిర్వాహకుడు తరుణ్ కుమార్‌ను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఉచితాలు సరే... వాటి అమలుకు నిధులు ఎలా? వెంకయ్య నాయుడు ప్రశ్నఎన్నికల సమయంలో ఓటర్లను ఆకర్షించి లబ్ధి పొందేందుకు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రకటిస్తున్న ఉచిత హామీలపై మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ ఉచితాల అమలుకు నిధులు ఎలా సమకూర్చుతారని ఆయన ప్రశ్నించారు. చెన్నైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, ఉచితాలను ప్రకటించేవారు రాజకీయ పార్టీలు, రాష్ట్రాలు వాటి నిధుల గురించి ప్రజలకు వివరించాలని, అలాగే దీనిపై ప్రజలు ప్రశ్నలు కూడా లేవనెత్తాలని వెంకయ్య నాయుడు కోరారు.

ప్రేమించలేదని ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినిని హత్య చేసిన యువకుడుకడప జిల్లా, కాజీపేట మండలం అగ్రహారంలో శుక్రవారం అదే గ్రామానికి చెందిన ఒక యువకుడు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినిని హత్య చేశాడు. మృతురాలు ఇటీవలే కాజీపేటలోని ఏపీ మోడల్ స్కూల్‌లో రెండవ సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుంది. నిందితుడు, 19 ఏళ్ల వెంకటేష్, ఆమె తన ప్రేమ, వివాహ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించడంతో కక్ష్యతో ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు.

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)ఇటీవలికాలంలో పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చుతున్న యువతుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఇలా గీత దాటుతున్న వారిలో ఎక్కు మంది ఉన్నత విద్యావంతులు. ముఖ్యంగా, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పని చేసే మహిళా టెక్కీలు కావడం గమనార్హం. దీనిపై ఓ మహిళా వైద్యురాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ జంటకు కౌన్సింగ్ ఇస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమంహైదరాబాద్: భారతదేశపు దిగ్గజ ప్రైవేట్ జీవిత బీమా సంస్థల్లో ఒకటైన ఎస్‌బీఐ లైఫ్ తమ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలకు సాధికారత కల్పించడాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కల్పించే తమ థాంక్స్ ఏ డాట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లను హైదరాబాద్‌ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్‌లో నిర్వహించింది. బ్రెస్ట్ హెల్త్ అనేది సర్వసాధారణంగా చర్చించుకోతగిన విషయమనే అవగాహనను పెంపొందించేందుకు అలాగే నివారణ చర్యల గురించి చర్చించుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడినది.

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలుఅలోవెరాతో ఆరోగ్యం, అందం, ఔషధ గుణాల లభిస్తాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మానికి రేడియేషన్ నష్టం నుండి రక్షణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలోవెరాలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ బి9, విటమిన్ బి12 ఉంటాయి. అలోవెరాతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల మన జీర్ణవ్యవస్థ శుభ్రపడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల శరీరం నుండి వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. అలోవెరా రసం చిగుళ్ళలో రక్తస్రావం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కలబంద పానీయం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమర్థవంతంగా తగ్గుతాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది, ఫలితంగా సోరియాసిస్ సమస్యను ఎదుర్కొనగలదు.

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండిఅధిక రక్తపోటు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని సమస్యల్లో పడవేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని అదుపుచేయాలి. పండ్లు, వాటి అధిక ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి అధిక రక్తపోటుతో సహా హృదయ సంబంధ వ్యాధులను నివారించడంలో, నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుల్లని పండ్లు: వీటిలో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా వున్నందున అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి అద్భుతమైనవి. బెర్రీలు: బ్లూబెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు, పాలీఫెనాల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. అరటిపండ్లు: వీటిలో పొటాషియం, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నందున అధిక రక్తపోటును అదుపు చేస్తాయి.

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.
