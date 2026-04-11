శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026 (18:07 IST)

నేను రూ.150 కోట్లు మోసం చేశానా? అడ్వకేట్‌పై సింగర్ మంగ్లీ ఫిర్యాదు

తనపై అనేక రకాలైన అసత్య ఆరోపణలు చేసిన న్యాయవాది సుభా సింగబోష్‌పై సినీ గాయకురాలు మంగ్లీ నార్సింగి పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. రూ.150 కోట్ల మేర మోసం చేశారంటూ తనపై అతను తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. మార్చి 21న సుభా సియపోగు పేరుతో పరిచయం చేసుకున్న వ్యక్తి తనను బెదిరించాడని వెల్లడించారు. 
 
'అతడు అమర్యాదగా బెదిరించే ధోరణిలో మాట్లాడారు. తనను కలవాలని ఒత్తిడి చేశారు. నిరాకరిస్తే అప్రతిష్ఠ పాలుచేస్తానని బెదిరించారు. మరో వ్యక్తితో కలిసి అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేని కరెన్సీ నోట్లు ఉన్న వీడియో చూపించి బెదిరించారు. సుభా సింగబోష్‌ తీరుపై నా కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యారు' అని మంగ్లీ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. నిందితులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను కోరారు. 
 
అంతకుముందు మంగ్లీపై అడ్వకేట్ సుబ్బారావు అనే వ్యక్తి పంజాగుట్ట పోలీసులకు ఓ ఫిర్యాదు ఇచ్చారు. తన వద్ద నుంచి గాయని మంగ్లీ రూ.10 కోట్లు తీసుని తిరిగి చెల్లించకుండా మోసం చేశారంటూ ఆరోపించారు. కేవలం తనను మాత్రమే కాకుండా సుమారు 150 మందిని నమ్మించి ఇదే త రహాలో మోసాలకు పాల్పడ్డారని తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. డబ్బులు తిరిగి అడిగినందుకు తనను తీవ్రంగా భయపెట్టారని, నిన్ను చంపి శవం కూడా దొరకకుండా చేస్తాను అంటూ మంగ్లీ నేరుగా బెదిరింపులకు దిగారని సుబ్బారావు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 

ప్రేమించలేదని ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినిని హత్య చేసిన యువకుడు

ప్రేమించలేదని ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినిని హత్య చేసిన యువకుడుకడప జిల్లా, కాజీపేట మండలం అగ్రహారంలో శుక్రవారం అదే గ్రామానికి చెందిన ఒక యువకుడు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినిని హత్య చేశాడు. మృతురాలు ఇటీవలే కాజీపేటలోని ఏపీ మోడల్ స్కూల్‌లో రెండవ సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుంది. నిందితుడు, 19 ఏళ్ల వెంకటేష్, ఆమె తన ప్రేమ, వివాహ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించడంతో కక్ష్యతో ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు.

సీమైన్స్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టామో మాకు తెలీదు, పెట్టేశాం అంతే, వెళ్తే పేలిపోతారు: ఇరాన్ వింత సమాధానం

సీమైన్స్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టామో మాకు తెలీదు, పెట్టేశాం అంతే, వెళ్తే పేలిపోతారు: ఇరాన్ వింత సమాధానంహర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా ఇంధన రవాణా నౌకలను వెళ్లనివ్వకుండా ఇరాన్ సీమైన్స్ అమర్చిన సంగతి తెలిసిందే. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ తమపై దాడులు చేస్తున్నప్పుడు చిన్నచిన్న పడవల ద్వారా ఇరాన్ ఈ సీమైన్స్ అమర్చింది. ఐతే యుద్ధం ముగింపు కోసం ఒకవైపు చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కాల్పుల విరమణ అంగీకారం జరిగింది. ఈ క్రమంలో హర్మూజ్ జలసంధి మార్గాన్ని తెరవమని అమెరికా సూచించింది. ఐతే ఇపుడా మార్గాన్ని తెరిచేందుకు ఇరాన్ భయపడుతోంది. ఎందుకంటే... ఆ సీమైన్స్ పెట్టడమైతే పెట్టిందట కానీ అవి ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ వున్నాయో తమకే తెలియదని చెబుతోంది.

12న ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సర పరీక్షా ఫలితాలు

12న ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సర పరీక్షా ఫలితాలుతెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలు ఆదివారం వెల్లడికానున్నాయి. ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలతో పాటే ఇంటర్ మొదటి సంవత్సర పరీక్షా ఫలితాలను కూడా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు శనివారం ఇంటర్ బోర్డు అధికారికంగా వెల్లడించింది.

ప్రేమజంట వీడియోలు తీసి బెదిరింపులు.. ఏఎస్ఐపై సస్పెన్షన్ వేటు

ప్రేమజంట వీడియోలు తీసి బెదిరింపులు.. ఏఎస్ఐపై సస్పెన్షన్ వేటుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల ఏఎస్ఐ శ్రీనివాస్‌పై సస్పెన్షన్‌ వేటు పడింది. ఆయనను సస్పెండ్‌ చేస్తూ ఐజీ సర్వశ్రేష్ఠ త్రిపాఠి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రేమజంటల వీడియోలు తీసి బెదిరించి వారి నుంచి డబ్బు వసూలు చేస్తున్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. తాను తీసిన వీడియోలను చూపించి కోరిక తీర్చాలంటూ యువతులు, మహిళలను శ్రీనివాస్ వేధిస్తున్నట్లు తేలడంతో ఉన్నతాధికారులు చర్యలకు ఉపక్రమించారు. ఏఎస్ఐ నిర్వాకాల వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవ్వడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశం పోలీసు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వెళ్లడంతో విచారణ జరిపి చర్యలు చేపట్టారు.

తనపై తప్పు కేసు పెట్టేందుకు ఈసీతో కలిసి బీజేపీ కుట్ర : మమతా బెనర్జీ

తనపై తప్పు కేసు పెట్టేందుకు ఈసీతో కలిసి బీజేపీ కుట్ర : మమతా బెనర్జీపశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఈ ప్రచారంలో భాగంగా రాజకీయ పార్టీల నేతలు ఒకరిపై ఒకరు ఇష్టారాజ్యంగా విమర్శలు గుప్పించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ అటు బీజేపీ, ఇటు ఈసీపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈసీతో చేతులు కలిపి బీజేపీ నేతలు తనపై కేసులు పెట్టేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నారని ఆరోపించారు. ఈ ప్రయత్నాలను తమ పార్టీ నేతలు భగ్నం చేశారన్నారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పోరాడి ఎన్నికల్లో గెలిచే ధైర్యం లేక.. మోసపూరిత మార్గాల్లో ఓట్లు రాబట్టుకోవడానికి కుట్ర పన్నుతున్నారని అన్నారు.

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)ఇటీవలికాలంలో పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చుతున్న యువతుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఇలా గీత దాటుతున్న వారిలో ఎక్కు మంది ఉన్నత విద్యావంతులు. ముఖ్యంగా, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పని చేసే మహిళా టెక్కీలు కావడం గమనార్హం. దీనిపై ఓ మహిళా వైద్యురాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ జంటకు కౌన్సింగ్ ఇస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమం

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమంహైదరాబాద్: భారతదేశపు దిగ్గజ ప్రైవేట్ జీవిత బీమా సంస్థల్లో ఒకటైన ఎస్‌బీఐ లైఫ్ తమ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలకు సాధికారత కల్పించడాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కల్పించే తమ థాంక్స్ ఏ డాట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లను హైదరాబాద్‌ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్‌లో నిర్వహించింది. బ్రెస్ట్ హెల్త్ అనేది సర్వసాధారణంగా చర్చించుకోతగిన విషయమనే అవగాహనను పెంపొందించేందుకు అలాగే నివారణ చర్యల గురించి చర్చించుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడినది.

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలు

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలుఅలోవెరాతో ఆరోగ్యం, అందం, ఔషధ గుణాల లభిస్తాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మానికి రేడియేషన్ నష్టం నుండి రక్షణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలోవెరాలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ బి9, విటమిన్ బి12 ఉంటాయి. అలోవెరాతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల మన జీర్ణవ్యవస్థ శుభ్రపడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల శరీరం నుండి వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. అలోవెరా రసం చిగుళ్ళలో రక్తస్రావం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కలబంద పానీయం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమర్థవంతంగా తగ్గుతాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది, ఫలితంగా సోరియాసిస్ సమస్యను ఎదుర్కొనగలదు.

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండి

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండిఅధిక రక్తపోటు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని సమస్యల్లో పడవేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని అదుపుచేయాలి. పండ్లు, వాటి అధిక ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి అధిక రక్తపోటుతో సహా హృదయ సంబంధ వ్యాధులను నివారించడంలో, నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుల్లని పండ్లు: వీటిలో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా వున్నందున అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి అద్భుతమైనవి. బెర్రీలు: బ్లూబెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు, పాలీఫెనాల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. అరటిపండ్లు: వీటిలో పొటాషియం, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నందున అధిక రక్తపోటును అదుపు చేస్తాయి.

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.
