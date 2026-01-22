గురువారం, 22 జనవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 22 జనవరి 2026 (20:17 IST)

ఆస్కార్ నామినేషన్స్ 2026 జాబితా ఇదే.. ఇండియన్ మూవీలకు దక్కని చోటు

oscar awards
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా  సినీ ప్రియులు అమితాసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న 2026 సంవత్సరానికిగాను ఆస్కార్ నామినేషన్స్ జాబితాను గురువారం విడుదల చేశారు. ఈ యేడాది అవార్డుల కోసం పోటీ పడుతున్న చిత్రాల జాబితాను ఆస్కార్ అకాడెమీ ప్రకటించింది. ఇందులో ఒక్కటంటే ఒక్క భారతీయ చిత్రం కూడా లేకపోవడం గమనార్హం. 
 
కాగా, 2025లో విడుదలై వివిధ విభాగాల్లో అద్భుత ప్రతిభను కనబరిచిన చిత్రాలు షార్ట్‌ లిస్ట్‌ అయి ఇప్పటికే అకాడమీ ముందుకు వచ్చాయి. వీటిలో విశేష ఆదరణ సొంతం చేసుకున్న చిత్రాలు, అందులోని నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులను ఎంపిక చేసి అవార్డుల కోసం పోటీపడుతున్న వారి జాబితాను అకాడమీ ప్రకటించింది.
 
ఉత్తమ చిత్రం కేటగిరిలో అత్యధికంగా 10 చిత్రాలు పోటీ పడుతుండటం విశేషం. రేయాన్‌ కూగ్లర్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ‘సిన్నర్స్‌’ అత్యధికంగా 16 కేటగిరిల్లో నామినేషన్స్‌ దక్కించుకుంది. ఇప్పటివరకూ 14 నామినేషన్స్‌తో ‘ఆల్‌ అబౌట్‌ ఈవ్‌’, ‘టైటానిక్‌’, ‘లా లా ల్యాండ్‌ ’ పేరిట ఈ రికార్డు ఉండేది. ‘సిన్నర్స్‌’ దానిని బద్దలు కొట్టింది. 
 
ఈ మూవీ తర్వాత ‘వన్‌ బ్యాటిల్‌ ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌’కు ఎక్కువ నామినేషన్స్‌ దక్కాయి. ఇక ఈ ఏడాది కొత్తగా క్యాస్టింగ్‌ డైరెక్టర్‌ కేటగిరిని అవార్డుల విభాగంలో చేర్చారు. ‘సిన్నర్స్‌’లో నటనకుగానూ 73 ఏళ్ల డెల్రోయ్‌ లిండో తొలిసారి ఆస్కార్‌కు నామినేట్‌ అయ్యారు. ఈ నామినేషన్స్‌ ప్రకటన కార్యక్రమానికి నటుడు డానియల్‌ బ్రూక్స్‌, లూయిస్‌ పుల్‌మన్‌ వ్యాఖ్యాతలుగా వ్యవహరించారు. మార్చి 15వ తేదీన ఆస్కార్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరగనుంది. 

ఆంధ్రా అరుణాచల... కోటప్పకొండ గిరిప్రదక్షణ మార్గం నమూనా లేఅవుట్ పరిశీలించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్

ఆంధ్రా అరుణాచల... కోటప్పకొండ గిరిప్రదక్షణ మార్గం నమూనా లేఅవుట్ పరిశీలించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల మంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కోటప్పకొండ శ్రీ త్రికోటేశ్వరస్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. కోటప్పకొండ-కొత్తపాలెం గ్రామాల మధ్య పంచాయతీరాజ్ శాఖ నిధులతో నిర్మించిన నూతన రహదారిని ప్రారంభించి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. గురువారం కోట్పకొండ క్షేత్ర దర్శనం అనంతరం కొండ దిగువన ఉన్న శివస్థూపం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం రోడ్డుపై నడుస్తూ నాణ్యతను పరిశీలించారు. రూ. 3.9 కోట్ల నిధులతో 8 కిలోమీటర్ల మేర ఈ నూతన రహదారిని నిర్మించారు.

సిట్‌ విచారణ సీరియల్‌ లా మారింది... : కేటీఆర్

సిట్‌ విచారణ సీరియల్‌ లా మారింది... : కేటీఆర్ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సిట్ అంటే సిట్, స్టాండ్ అని, సిట్ విచారణ సీరియల్ లా మారిందని భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఆయనకు సిట్ అధికారులు నోటీసులు పంపించారు. దీనిపై ఆయన స్పందిస్తూ, కాళేశ్వరం స్కామ్‌, ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ అంటూ డ్రామాలు ఆడుతున్నారంటూ మండిడ్డారు. 'సీఎం బావమరిది బొగ్గు స్కామ్‌ను హరీశ్‌రావు బయటపెట్టారు. ఉదయం కుంభకోణం బయటపెడితే సాయంత్రానికి నోటీసులు వచ్చాయి.

తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా మరో అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు, ఎక్కడెక్కడ ఆగుతుంది?

తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా మరో అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు, ఎక్కడెక్కడ ఆగుతుంది?తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా మరో అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు పరుగులు పెట్టనుంది. ఇది కేరళ తిరువనంతపురం-చర్లపల్లి మార్గంలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ రైలు కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. సాధారణ పౌరులకు, విద్యార్థులు, నిపుణులు, వ్యాపారులకు మార్గమధ్యంలో ఉన్న ప్రధాన ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, తీర్థయాత్ర కేంద్రాలను కలుపుతూ, ఆర్థికంగా మరియు వేగవంతమైన ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. తిరువనంతపురం నార్త్-చర్లపల్లి-తిరువనంతపురం నార్త్ అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు 17042/17041 నంబర్‌తో నడుస్తుంది. ఈ రైలు కొల్లాం, చెంగన్నూర్, కొట్టాయం, ఎర్నాకులం టౌన్ మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.

ఈడీ ముందుకు విజయసాయి రెడ్డి : జగన్ వెన్నులో వణుకు .. మంత్రి పయ్యావుల

ఈడీ ముందుకు విజయసాయి రెడ్డి : జగన్ వెన్నులో వణుకు .. మంత్రి పయ్యావులఏపీ మద్యం స్కామ్‌లో వైకాపా మాజీ నేత, మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారుల వద్దకు విచారణకు వెళ్లి ఏం చెప్పారోనంటూ వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతూ, వెన్నులో వణుకు పుడుతోందని ఏపీ ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు. మద్యం స్కామ్‌లో ఈడీ ముందుకు విజయసాయి రెడ్డి వెళ్లిన విషయం తెల్సిందే.

దీపక్ ఆత్మహత్య: వ్యూస్ కోసం కావాలనే అలా చేసిందా? మహిళ షిమ్జితా అరెస్ట్

దీపక్ ఆత్మహత్య: వ్యూస్ కోసం కావాలనే అలా చేసిందా? మహిళ షిమ్జితా అరెస్ట్కేరళలో బస్సు ప్రయాణంలో దీపక్ అనే వ్యక్తి తనను అనుచితంగా తాకాడంటూ 35 ఏళ్ల షిమ్జితా ముస్తఫా ఓ సెల్ఫీ వీడియో తీసి దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ పోస్ట్ కాస్తా వైరల్ కావడంతో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న దీపక్ అవమానభారంతో గత ఆదివారం నాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన జరిగిన కొద్ది నిమిషాల్లో ముస్తఫా తన సోషల్ మీడియా పేజీ నుంచి సదరు వీడియోను తొలగించింది. ఆ తర్వాత మరో వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ తను చేసినదాన్ని సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేసింది. ఐతే దీపక్ ఆత్మహత్యపై కేరళ మానవ హక్కుల కమీషన్ స్పందించింది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.

కాలేయం ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఇవి పాటించాలి

కాలేయం ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఇవి పాటించాలికాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్‌పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?మొలకెత్తిన గింజలు. ఈ రోజుల్లో వీటిని తినేవారు క్రమంగా పెరుగుతున్నారు. కారణం వీటిలో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. మొలకెత్తిన తర్వాత ఆ గింజలులో చాలా వరకు విటమిన్ ఎ ఎనిమిది రెట్లు పెరుగుతుంది. మొలకలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజూ మొలకలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి. మొలకలలో వుండే ఆల్కైజెస్‌ ప్రాణాంతక‌ వ్యాధులైన క్యాన్సర్ వంటి వాటిని నివారించగలవు. మొలకలు తింటే మన శరీరంలోని రక్తంతో పాటు, ఆక్సిజన్‌ను శరీరావయవాలకు అందిస్తాయి. సహజ గింజలలో కంటే మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో 20 సార్లు అసలు విలువలను పెంచుతాయని పరిశోధనల్లో తేలింది.
