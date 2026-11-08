దక్షిణాది చిత్రాల్లో చేదు అనుభవాలున్నాయ్ : రాధికా ఆప్టే
దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో తనకు ఎదురైన అనుభవాలపై బాలీవుడ్ నటి రాధికా ఆప్టే మరోమారు పెదవి విప్పారు. దక్షిణాది చిత్రాల్లో తనకు అనేక చేదు అనుభవాలు ఉన్నట్టు పేర్కొంది. సెట్స్లో ఎక్కువ మంది పురుషులే ఉండేవారని, తనకు తెలిసినవారు ఎవరూ లేకపోవడంతో ఒంటరితనానికి ఫీలయ్యాయని తెలిపారు.
పైగా, అక్కడి వాతావరణం పురుషాధిక్యంతో ఉండేదన్నారు. దక్షిణాదిలో పెద్ద వయసు హీరోతో రొమాన్స్ చేయాల్సి వచ్చిందంటూ రాధికా ఆప్టే ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే. అది మరకముందే తాజాగా మళ్లీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
దక్షిణాది సినిమాల్లో కొన్నింటిలో పని చేయడం వల్ల తనకు మంచి అనుభూతినిచ్చిందని, మరికొన్ని మాత్రం మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టాయని తెలిపింది. బాలీవుడ్లోనూ ఇలాంటి చేదు అనుభవాలు ఎదురైనట్టు చెప్పింది. దక్షిణాది చిత్రాల షూటింగుల సమయంలో తనకు పరిచయస్తులు ఎవరూ ఉండేవారు కాదని రాధిక చెప్పుకొచ్చారు. ఏజెంట్ కూడా లేకుండా, స్నేహితుల తోడు లేకుండా కొత్త ప్రాంతాల్లో ఉండాల్సి వచ్చేదని తెలిపింది.
సెట్స్లో ఎక్కువ మంది పురుషులే ఉండేవారని, వారు మాట్లాడే భాష తనకు అర్థమయ్యేది కాదని చెప్పింది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒప్పందం ఉండేది కాదని, స్క్రిప్టు కూడా ముందుగా ఇచ్చేవారు కాదని వెల్లడించింది. దీంతో అడగాలో, ఎలా స్పందించాలో తెలియక ఇబ్బందిపడ్డానని ఆమె పేర్కొన్నారు.