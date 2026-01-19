మగాళ్లు రేప్ చేస్తున్నారు.. వారందర్నీ పట్టుకుని చంపేద్దామా? రేణూ దేశాయ్ ప్రశ్న (వీడియో)
సినీ నటి, జంతు ప్రేమికురాలు రేణూ దేశాయ్కు ఆగ్రహం వచ్చింది. ఎపుడూ శాంత స్వభావంతో కనిపించే ఆమెకు ఒక్కసారిగా కోపం కట్టలు తెంచుకుంది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. ఇటీవలికాలంలో వీధి కుక్కల బెడద ఎక్కువైపోయింది. వీధుల్లో, రోడ్లపై నడిచి వెళ్లే పాదాచారులు, చిన్నారుపై దాడి చేస్తున్నారు. అభంశుభం తెలియని చిన్నారులను కొరికి చంపి, పీక్కుతింటున్నాయి. దీంతో వీధి శునకాలను చంపేయాలంటూ పలువురు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇదే అంశం సుప్రీంకోర్టులో కూడా విచారణ సాగుతోంది.
దీనిపై రేణూ దేశాయ్ హైదరాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ఐదు కుక్కలు కరిస్తే మిగతా కుక్కలన్నింటినీ చంపేస్తారా అని ప్రశ్నించారు. మగాళ్లు రేప్ చేస్తున్నారు... మగాళ్లే హత్యలు చేస్తున్నారు.. అంతమాత్రాన మగాళ్ళందరినీ రేపిస్టులు, హంతకులు అంటామా అని ప్రశ్నించారు. హత్యాచారాలు చేసిన మగాళ్లందరినీ పట్టుకుని చంపేయాలా అంటూ నిలదీశారు. వీధి కుక్కల విషయంలో కామెంట్స్ చేసే వారికి కాస్తైనా బుద్ధి ఉందా అని రేణూ దేశాయ్ ప్రశ్నించారు.