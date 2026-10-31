Sai Rajesh : సాయి రాజేష్ మైనాతో మిట్టి-మూన్ ఫిల్మ్స్ను ప్రారంభించారు
Sai Rajesh Launches maina movie
తన ప్రేమకథలతో పేరుగాంచిన సాయి రాజేష్, చంటి బాబు దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై మిట్టి & మూన్ ఫిల్మ్స్ తొలి ప్రాజెక్ట్గా ఒక రొమాంటిక్ డ్రామా 'మైనా'ను పరిచయం చేశారు. ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లలో ముళ్లకంచె వద్ద నీడ రూపాలు, స్వేచ్ఛకు ప్రతీకగా సీతాకోకచిలుకలు, చాచిన చేతులు కనిపిస్తూ, ఇది ఆశ మరియు హద్దులు దాటిన ప్రేమ కథ అని సూచిస్తున్నాయి.
ఈ చిత్రంలో శివమణి పట్నంశెట్టి, గీత మహావడి, చంటి బాబు, దివ్య జయరాజ్ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు. మహి ఇప్పలపెల్లి కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తుండగా, చంటి బాబు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.
ఈ యాక్షన్ డ్రామాలో రష్మిక యొక్క తీవ్రమైన గిరిజన పాత్రపై హైప్ను పెంచుతూ, నవంబర్ 2న జేక్స్ బెజోయ్ పాడిన 'ఓ మైసా రే' అనే మొదటి సింగిల్ను 'మైసా' బృందం ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటనలు, టాలీవుడ్ అసలైన, స్ఫూర్తిదాయకమైన కథలను మరియు కొత్త ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తున్న తీరును స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
"మైనా" సినిమా ఈ రోజు హైదరాబాద్ ఫిలింనగర్ దైవసన్నిధానంలో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సినిమా అనౌన్స్ మెంట్ సందర్భంగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. తమ ప్రేమకు ఎదురైన ఆటంకాలను దాటుకుంటూ రెండు ప్రేమ జంటలు ముందుకు వెళ్తుండటం ఈ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లో చూపించడం ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. లవ్ స్టోరీస్ రాయడంలో, ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో తన ప్రత్యేకత చూపించే సాయి రాజేష్ నిర్మాణంలో మరో క్రేజీ లవ్ స్టోరీగా "మైనా" సినిమా తెరకెక్కనుంది. త్వరలోనే ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ కు వెళ్లనుంది.