సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార చిత్రం ఈద్ 2027 విడుదల ఖరారు
సల్మాన్ ఖాన్–వంశీ పైడిపల్లి–దిల్ రాజు కాంబినేషన్ లో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ దశలోకి అడుగుపెట్టింది. ముంబైలో ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ప్రారంభమవగా, కథానాయికగా నయనతార అధికారికంగా సెట్స్లో చేరారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్ రాజు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్, బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి ఫస్ట్ కొలాబరేషన్ కావడం విశేషం. ఈ కాంబినేషన్ ఇప్పటికే భారీ అంచనాలను సృష్టించగా, షూటింగ్ ప్రారంభంతో ఆ ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
ఇంకా పేరు ఖరారు కాలేదు. ఈద్ 2027 పండుగ సందర్భంగా విడుదల కావడం ఖరారైంది. ఈ విషయాన్ని నిర్మాణ సంస్థతో పాటు సినీ వాణిజ్య విశ్లేషకుడు తరణ్ ఆదర్శ్ కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం నిర్మాణ దశలో ఉన్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్, హిందీ, తమిళం మరియు తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది. త్వరలోనే పూర్తి తారాగణం, సాంకేతిక బృందం వివరాలను వెల్లడించనున్నారు.