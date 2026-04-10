Nayanthara: నయనతార నో ప్రమోషన్ పాలసీని బ్రేక్ చేసిందా? ట్రోల్స్ మొదలు
ప్రముఖ నటి నయనతార తన నో ప్రమోషన్ పాలసీతో బాగా ఫేమస్. తాను ఇంటర్వ్యూలలో గానీ, సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాలలో గానీ పాల్గొననని ఆమె తరచుగా నిర్మాతలకు స్పష్టం చేస్తుంటారు. అయితే, ఇటీవల నయన ఓ సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. దీంతో ఇన్నాళ్లు ఆమె ఫాలో చేసిన పద్ధతికి స్వస్తి చెప్పినట్లైంది. ఈ అంశంపై ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. తన భర్త విఘ్నేష్ శివన్ దర్శకత్వం వహించిన, ఏప్రిల్ 10న విడుదల కానున్న 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' చిత్ర ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకకు నయనతార హాజరై అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
ఈ వేడుకలో ఆమె అకస్మాత్తుగా వేదికపైకి రావడంతో, ఆ చిత్ర బృందం కూడా ఆశ్చర్యానికి గురైంది. నయనతార విఘ్నేష్ శివన్ వీడియోలు అప్పటి నుండి వైరల్ అయ్యాయి. దీనిపై మిశ్రమ స్పందనలు వస్తున్నాయి. కొందరు ఈ సహజమైన క్షణాన్ని మెచ్చుకోగా, మరికొందరు తన సొంత సినిమాల ప్రమోషన్లను వదిలేసి, తన భర్త ప్రాజెక్ట్కు సమయం కేటాయించడాన్ని విమర్శించారు.
అయితే, నయనతార అభిమానులు ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచారు. ఆమె ఈ చిత్రానికి సహ నిర్మాత కూడా అని, దానిని ప్రచారం చేసుకునే పూర్తి హక్కు ఆమెకు ఉందని వారు పేర్కొన్నారు. ప్రచార కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం అనేది అంతిమంగా వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన ఎంపిక అని వారు వాదిస్తున్నారు.
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, నయనతార ఇటీవల చిరంజీవి సరసన మన శంకర వర ప్రసాద్ చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలోకి తిరిగి అడుగుపెట్టారు. అయితే, తన విధానానికి కట్టుబడి ఆమె ఆ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ-రిలీజ్ కార్యక్రమాలకు దూరంగానే ఉన్నారు. అయినప్పటికీ, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడితో కలిసి ఒక ప్రచార వీడియోలో కనిపించారు, ఇది ఆన్లైన్లో గణనీయమైన చర్చకు దారితీసింది.