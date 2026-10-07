Varanasi countdown: మహేష్ బాబు వారణాసి ఇతిహాసం కోసం ఆరు నెలల కౌంట్డౌన్ ప్రారంభం
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'వారణాసి' ఏప్రిల్ 7, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇందులో మహేష్ బాబు శ్రీరాముడితో సహా ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం యాక్షన్, అడ్వెంచర్, టైమ్ ట్రావెల్ మరియు హిందూ పురాణాలను ఖండాలవారీగా మేళవిస్తుంది.
Varanasi six-month countdown
1.90:1 మరియు IMAX 1.43:1 వంటి వినూత్న ఫార్మాట్లలో చిత్రీకరించబడిన ఈ ప్రపంచ పర్యటన చిత్రం 1,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా బడ్జెట్తో రూపొందింది. దీనికి ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందించగా, ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ మందాకినిగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్ కుంభగా నటించారు. మహేష్ బాబు క్లాసిక్ 'ఖలేజా' 16 ఏళ్ల ఉత్సవాల సందర్భంగా ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెరిగాయి. అభిమానులు ఈ పాన్-ఇండియన్ దృశ్యం యొక్క విజువల్స్ మరియు స్థాయి కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఇప్పటికే వారణాసి గురించి రకరకాల వార్తలు వినిపస్తూనే వున్నాయి. ఇటీవలే ఓ వేడుకలో రాజమౌళి ఈ సినిమా గురించి చెప్పమని అడిగితే చమత్కారంగా దాటవేశారు. అయితే అజయం అనేది ఎరుగని రాజమౌళి వారణాసి సినిమా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిర్మాత కె.ఎల్. నారాయణ పెట్టిన కొన్ని నిబంధనల ప్రకారం విపరీతమైన ఓౌట్ పుట్ తీయడం కట్ చేయకుండా జాగ్రత్తలు పడమని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
తాజాగా వారణాసి సినిమా గురించి ప్రేక్షకులకంటే అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అందుకే ఇంకో ఆరునెలలు మాత్రమే విడుదలకు దగ్గరవుతుందని ముందుగానే హెచ్చరిస్టూ పోస్టర్లను విడుదల చేశారు.