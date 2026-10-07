ఫ్లైదుబాయ్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్కు యూఎస్ ప్రతినిధుల సభలో అరుదైన గౌరవం
ఫ్లైదుబాయ్ విమానం కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్కు అమెరికా ప్రతినిధుల సభలో అరుదైన గౌరవం లభించింది. ఫ్లైదుబాయ్ విమానంలో భయానక ఉగ్రదాడిని అడ్డుకుని 174 మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలు కాపాడిన విషయం తెల్సిందే.
భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ అమెరికాలో అరుదైన గౌరవం లభించింది. ఆయన ధైర్యసాహసాలను ప్రశంసిస్తూ ముగ్గురు అమెరికన్ చట్టసభ సభ్యులు యూఎస్ ప్రతినిధుల సభలో ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఈ దాడిని ఉగ్రచర్యగా ఖండిస్తూ, దీనిపై పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు జరపాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
సెప్టెంబరు 30న ఫ్లైదుబాయ్ విమానం (ఫ్లైట్ 1073) దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్లు 174 మంది ప్రయాణికులతో బయలుదేరింది. ప్రయాణికుల్లో ఎక్కువ మంది ఇజ్రాయెల్ పౌరులు కాగా, నలుగురు అమెరికన్లు, 27 మంది చిన్నారులు కూడా ఉన్నారు. విమానం గాల్లో ఉండగా, ఫస్ట్ ఆఫీసర్ అనూహ్యంగా విమానంలోని ఎమర్జెన్సీ గొడ్డలితో కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్పై దాడి చేశాడు.
కాక్పిట్ను తన ఆధీనంలోకి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ హఠాత్పరిణామంతో విమానం కేవలం 30 సెకన్లలోనే 14,000 అడుగుల ఎత్తును కోల్పోయి వేగంగా కిందకు దిగిపోయింది. అయితే, తీవ్ర గాయాలపాలైనప్పటికీ కెప్టెన్ మచ్చర్ అసాధారణ ధైర్యంతో పోరాడారు. దాడిని ఎదుర్కొంటూనే తన మిగిలిన శక్తితో కాక్పిట్ డోర్ను అన్లాక్ చేశారు.
దీంతో విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న ఆఫ్-డ్యూటీ పైలట్లు, ఇతర సిబ్బంది లోపలికి ప్రవేశించి దాడి చేసిన ఫస్ట్ ఆఫీసర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం విమానాన్ని సౌదీ అరేబియాలోని తబుక్ విమానాశ్రయంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేశారు.
ఈ ఘటనపై అమెరికా ప్రతినిధుల సభ సభ్యులు జోష్ గాట్లామర్, మైఖేల్ మెక్కాల్, డాన్ బేకన్ అక్టోబర్ 5న 'హౌస్ రిజల్యూషన్ 1612'ను ప్రవేశపెట్టారు. కెప్టెన్ మచ్చర్ చూపిన ధైర్యాన్ని, విమానాన్ని కాపాడిన సిబ్బంది, ప్రయాణికుల సాహసాన్ని ఈ తీర్మానం కొనియాడింది.
ఈ దాడి అంతర్జాతీయ విమానయాన భద్రతపై జరిగిన ఉగ్రచర్య అని పేర్కొంది. ఘటనపై సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ పూర్తిస్థాయిలో, వేగంగా దర్యాప్తు జరపాలని, దర్యాప్తు వివరాలను అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు తెలియజేయాలని తీర్మానంలో కోరారు.