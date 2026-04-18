Chiyaan Vikram: చియాన్ 63 టీజర్తో విక్రమ్ 60వ పుట్టినరోజు వేడుక ప్రారంభం
పొగతో నిండిన పారిశ్రామిక ప్రాంగణంలో విక్రమ్, సూటిగా చూస్తూ జ్వాలను వెలిగిస్తున్నట్లు ఈ గ్రిట్టీ క్లిప్ చూపిస్తుంది. అదే సమయంలో, తెరపై 'వంట ఇప్పుడు మొదలవుతుంది' అని టెక్స్ట్ సూచిస్తుంది. ఆనంద్ శంకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వారి పునఃకలయిక గురించి ఉత్సాహంగా పోస్ట్ చేసిన సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో అర్జున్, సాయి సిద్ధార్థ్ వంటి నటులు నటిస్తున్నారు,
షూటింగ్ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. సేతు నుండి పొన్నియిన్ సెల్వన్ వరకు విక్రమ్ యొక్క బహుముఖ కెరీర్ను ప్రశంసిస్తూ, అభిమానులు మరియు దర్శకుడు పా. రంజిత్ వంటి ప్రముఖులు ఈ టీజర్ను అద్భుతంగా ఉందని కొనియాడారు.
చియాన్ 63 టీజర్ గమనిస్తే ప్రమాదకరమైన వంటవాడి పాత్రలో విక్రమ్ కనిపించనున్నారు.విక్రమ్ 60వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిన్న చిత్ర నిర్మాతలు విడుదల చేశారు. ఇది 10 ఏళ్ల తర్వాత ఆనంద్ శంకర్తో విక్రమ్ తిరిగి కలిసి పనిచేయడాన్ని సూచిస్తుంది.
1 నిమిషం 18 సెకన్ల నిడివి గల ఈ టీజర్ చీకటిలో ఉద్రిక్త వాతావరణాన్ని (dark and tense feel) కలిగి ఉంది. విక్రమ్ పోషించిన వంటవాడి పాత్ర ప్రమాదకరమైనదని, అతనికి ఒక రహస్య గతం ఉందని ఈ టీజర్ పరోక్షంగా తెలియజేస్తుంది. 'Chiyaan 63' టీజర్లో ఒక చీకటి ప్రదేశంలో కూర్చున్న విక్రమ్, చుట్టూ గందరగోళం నెలకొన్నప్పటికీ ఎంతో ప్రశాంతంగా బీడీ (చేతితో చుట్టిన సిగరెట్) వెలిగించుకుంటున్న దృశ్యం కూడా కనిపిస్తుంది.
ఈ టీజర్ వీడియో విడుదలైనప్పటి నుండి YouTubeలో 606 వేలకు పైగా వీక్షణలను (views) సొంతం చేసుకుంది. నటుడు విక్రమ్ అభిమానులు ఈ ప్రాజెక్ట్పై తమ ఉత్సాహాన్ని కామెంట్స్ విభాగంలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక వినియోగదారు "చియాన్ X సంతోష్ నారాయణన్ హిట్స్ డిఫరెంట్" అని వ్రాశాడు, మరొకరు "విక్రమ్ లుకింగ్ ఫైర్" అని రాశారు.
ఇక ఈ చిత్రాన్ని సత్యజ్యోతి ఫిలిమ్స్ నిర్మిస్తున్నారు. కల్కి 2898 AD, వడ చెన్నై, ఇరుధి సుత్రు, పరియేరుమ్ పెరుమాల్, రెట్రో, సికందర్ మరియు ఇతర చిత్రాలకు సంగీతం అందించిన సంతోష్ నారాయణన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. వీరాస్, ఈ చిత్రానికి రేమండ్ డెరిక్ క్రాస్టా ఎడిటింగ్ చేశారు. టిజి త్యాగరాజన్ సమర్పిస్తున్నారు.