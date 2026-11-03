Pocket Rockets trailer : ఇద్దరు స్నేహితులు జూదం తో తలరాతను మార్చుకున్నారా? పాకెట్ రాకెట్స్ ట్రైలర్
జీవనోపాధి కోసం కష్టపడుతున్న కొంతమంది యువకులకు, వారి జీవితాలను మార్చే అవకాశం అకస్మాత్తుగా లభించినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది? వారు జాగ్రత్తగా ఉంటారా, లేక మంచి భవిష్యత్తు కోసం సర్వస్వం పణంగా పెడతారా? ‘పాకెట్ రాకెట్స్’ టీజర్ ఈ సందిగ్ధతను మన ముందుకు తీసుకువస్తుంది. ఆశయం, ప్రలోభం కలిసే ఒక ప్రపంచాన్ని, ఒకే ఒక్క నిర్ణయం ప్రతీదాన్నీ మార్చేయగల ఒక ప్రపంచాన్ని ఇది పరిచయం చేస్తుంది.
Pocket Rockets artists
నిహారిక కొణిదెల యొక్క పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్, మాక్సిమం సిటీ స్టూడియోస్ సహకారంతో అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రుద్ర ఆత్రి రచన, దర్శకత్వం వహించారు.
పాత్రల రోజువారీ పోరాటాల దృశ్యాలతో టీజర్ ప్రారంభమవుతుంది. వారి జీవితాలను తీర్చిదిద్దే ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు, ఆశయాలను ఇది స్పష్టం చేస్తుంది. వారి సంభాషణలు, తమ పరిస్థితుల నుండి తప్పించుకుని, తమ కోసం మరింత మెరుగైన జీవితాన్ని నిర్మించుకోవాలనే ఆకాంక్షను వెల్లడిస్తాయి. కానీ, ఒక కొత్త ప్రారంభానికి అవకాశం కనబడుతున్న తరుణంలో, కథ ఊహించని మలుపు తీసుకుంటుంది.
ఒక క్యాసినో అనిశ్చితితో నిండిన ప్రయాణానికి వేదిక అవుతుంది. రౌలెట్ బల్లలు, జూదం యంత్రాలు మరియు ఆకస్మిక విజయం సాధించే అవకాశం వంటివి పాత్రల ఆశయాలకు ఒక కొత్త కోణాన్ని పరిచయం చేస్తాయి. తమ జీవితాలను మార్చుకోవడానికి లభించిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం గురించిన సంభాషణ ద్వారా ఈ టీజర్లోని ప్రధాన ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. ఆ తర్వాత జరిగేది, వారు వెతుకుతున్న ప్రతీదాన్నీ అందించగల ఒక జూదంలా కనిపిస్తుంది, అదే సమయంలో వారి వద్ద ఇప్పటికే ఉన్నదంతా లాగేసుకునే ప్రమాదం కూడా పొంచి ఉంటుంది.
పాత్రల నిరాడంబరమైన ప్రారంభాలకు, క్యాసినోలోని ఉద్వేగభరితమైన వాతావరణానికి మధ్య ఉన్న వైరుధ్యం ఈ టీజర్కు ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తిని ఇస్తుంది. హాస్యభరితమైన సంభాషణలు ఆ యువ బృందం యొక్క వ్యక్తిత్వాలను బయటపెడతాయి, అదే సమయంలో జూదం సన్నివేశాలు ఒక అంతర్లీన ఉద్రిక్తతను సృష్టిస్తాయి. ఈ టీజర్ పూర్తి కథాంశాన్ని వెల్లడించకుండా ఈ సన్నివేశాల మధ్య మారుతూ, పాత్రలను ఒకచోట చేర్చిన పరిస్థితులు మరియు వారి ఎంపికల పర్యవసానాల గురించి ప్రేక్షకులలో ఉత్సుకతను రేకెత్తిస్తుంది.
పాత్రలను సంప్రదాయబద్ధంగా పరిచయం చేయడంపై ఆధారపడకుండా, 'పాకెట్ రాకెట్స్' ఒక పెద్ద, అనూహ్యమైన ప్రయాణాన్ని సూచించే అనేక దృశ్యాల ద్వారా తన కథాంశాన్ని స్థాపిస్తుంది. శీర్షికే ఉత్కంఠను మరింత పెంచుతూ, ఆకస్మిక విజయం సాధించే అవకాశాన్ని మరియు దానితో పాటు వచ్చే ప్రమాదాలను సూచిస్తుంది. జీవితం ప్రతిదీ మార్చే అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు, ఎంత రిస్క్ తీసుకోవడం అతిగా ఉంటుంది? అనే బలమైన ప్రశ్నను ఈ టీజర్ ప్రేక్షకులలో రేకెత్తిస్తుంది.
ఈ చిత్రంలో త్రినాధ్ వర్మ, నిర్మల్ మరియు శ్రియా కొంతం కలిసి నటించగా, జెడి చక్రవర్తి ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించారు. పద్మజ కొణిదెల, రాహుల్ రాఘవేంద్ర మరియు రాహుల్ నిమ్మకూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా, రమేష్ మన్యం ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఎడురోలు రాజు సినిమాటోగ్రఫీని నిర్వహించగా, జ్ఞాని సంగీతాన్ని సమకూర్చారు మరియు అన్వర్ అలీ ఎడిటర్గా పనిచేశారు.
ఆసక్తికరమైన కథాంశం, యువ తారాగణం మరియు ప్రతిదీ మార్చగల ఒక సాహసంతో, 'పాకెట్ రాకెట్స్' ఆశయం, అనిశ్చితి మరియు ఊహించని పరిణామాలతో కూడిన ఒక సినిమాటిక్ ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది. ఈ టీజర్ ప్రేక్షకులకు ఎదురుచూస్తున్న ప్రపంచం యొక్క సంగ్రహావలోకనాన్ని అందిస్తూనే, చిత్రంలోని అతిపెద్ద ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలను రహస్యంగా ఉంచుతుంది.
'పాకెట్ రాకెట్స్' డిసెంబర్ 11, 2026న థియేటర్లలో విడుదల అవుతుంది.